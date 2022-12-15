Antalya’nın imar planlarına tüm vatandaşlar İMOS’la kolayca ulaşabilecek

Antalya Büyükşehir Belediyesi imar planlarının şeffaf ve ulaşılabilirliğini sağlamak amacıyla hayata geçirdiği İmar Otomasyon Sistemi (İMOS) Antalyalıların kullanımına açıldı. Vatandaş imar planlarını sorgulamak için Büyükşehir Belediyesi’ne gelmeden internet üzerinden erişebilecek.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in planlı, kurallı ve kimlikli kent vizyonu çerçevesinde Antalya il sınırlarında gerçekleştirilen planlama çalışmalarına halkın doğrudan ulaşabilmesi amacıyla hayata geçirilen İmar Otomasyon Sistemi (İMOS) vatandaşın kullanımına açıldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi ve Bilgi İşlem Dairesi’nin ortak çalışmasıyla ilk etapta kurum içerisinde kullanıma açılan İMOS sistemine artık tüm vatandaşlar erişebiliyor.

Kent bilgi sistemi

Vatandaş www.antalya.bel.tr adresinden yer alan kurumsal bölümünden imar, daha sonra ise kent bilgi sistemine girerek kendi parselinin hangi kullanımda kaldığını görebilecek. Uygulama sadece alt ölçekli planlar değil 1/100.000 Çevre Düzeni Planı, 1/25.000 Nazım İmar Planı, 1/5000 Nazım İmar Planı ve Antalya Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda olan 1/1000 ölçekli alanların imar durumlarına ulaşabilecek. Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı bu çalışmayla imar planlarında yer alan otoban, çevreyolu ve yeni açılacak yollarını nereden geçeceğini rahatlıkla öğrenebilecek.

Belediyeye gelmeden internet üzerinden erişim

Daha önceden imar planları hakkında bilgi almak için Büyükşehir Belediyesi veya başka kurumlara gitmek zorunda kalan vatandaşlar, Büyükşehir’in çalışmasıyla kurum kurum dolaşmak zorunda kalmadan istedikleri yerden cep telefonlarıyla istediği parsellerin plan bilgilerine ulaşabilecek. 2022 yılı içerisinde vatandaşın kullanıma açılan İMOS sistemini 14 bin kişi ziyaret ederek 37 bin defa aktif olarak kullandı. Uygulama ile 14 bin vatandaş Büyükşehir Belediyesine gelmeden bulundukları noktadan plan bilgilerine ulaşmış oldu.

Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan bu sistem ile vatandaşlar plan askı uygulaması, planlara ait onay bilgileri ve Antalya Büyükşehir Belediyesi’nde planlama yetkisinde olan Çalkaya bölgesinin imar planlarına kolaylıkla ulaşıyor. Ayrıcı sistem üzerinde vatandaşlar her Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nden geçen planlara ve plan raporlarına ulaşabiliyor. Uygulama ile Antalyalılar şeffaf belediyecilik anlayışı ile doğrudan planlara erişebiliyor.