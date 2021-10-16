Antalya’nın hikayeleri bu kitapta

Muratpaşa Belediyesi, Attalos’un Attelia’sından Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Antalya’sına bugüne kadar arkeolojinin sınırlarında kalmış bilgilerini, hikayeleştirerek “Sarpedon’dan Keykubad’a Bir Zamanlar Antalya” kitabında bir araya getirdi.

Mimar Zenon’un biricik aşkı Serikli Belkıs için yaptığı Aspendos Antik Tiyatrosunun, elips, parabol, hiperbol gibi matematik terimlerinin kaşifi Aksulu Apollonius’un, depremde yerle bir olan Likya kentlerinin yardımına koşan Kumlucalı hayırsever Opromoas’ın, Demreli Aziz Nikoloas’ın, Troya savaşının Kaş Kınıklı kahramanı Sarpedon’un, Büyük İskender’e direnen Döşemealtılıların, ilk kadın belediye başkanı Aksulu Plancia Magna’nın hikayesi “Sarpedon’dan Keykubad’a Bir Zamanlar Antalya” kitabında toplandı.

Muratpaşa Belediyesi, yüzlerce kültüre, dile, inanca tanıklık eden Antalya’nın söylencelerini, efsanelerini, imparatorlarının, bilim insanlarının, şairlerinin, hekimlerinin, hayırseverlerinin hikayelerini “Sarpedon’dan Keykubad’a Bir Zamanlar Antalya” kitabında bir araya getirdi.

Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın önerisiyle başlayan ve Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Arkeoloji bölümünden Aytaç Dönmez’in 6 aylık çalışmasının sonucu ortaya çıkan kitabın tanıtımı 21 ülkeden 36 şehrin katılımıyla düzenlenen 6. Kaleiçi Old Town Festivali kapsamında Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde düzenlenen “Eski şehirler hikayelerini anlatıyor” panelinde yapıldı.

“Hikayelerimizi paylaşmalıyız”

Panelin açılış konuşmasını yapan Başkan Uysal, Antalya’nın tarihi kent merkezi Kaleiçi gibi yaşayan antik kentlere sahip şehirlerin benzer sorunlar yaşarken benzer hikayeleri de paylaştığını söyledi. Şehirlerin ancak hikayeleriyle cazip hale gelebileceğini ve korunabileceğini belirten Başkan Uysal, “Bu hikayeleri paylaşmamız lazım. Çünkü insanlar aşk ve kahramanlık hikayelerinden hoşlanıyorlar. Aşk ve kahramanlık hikayeleri, diğer hikayeler şehirleri ilginç kılıyor. İlginç kıldığı zaman şehirler, insanları tarafından korunuyor. Hiç kimse şehirlere, antik kalıntıları kötülük yapamıyor” diye konuştu.

Ancak bu sayede binlerce yıllık yapıların duvarlarını ticari levhalardan korunabileceğine dikkat çeken Başkan Uysal, “Savaşlarda, çatışmalarda ya da basit anlaşmazlıklarda tarihi yapıların yıkılmasını, kentlerin zarar görmesini istemiyorsak, kentlerimize yeterince restorasyon bütçesi ayrılmasını istiyorsak antik hikayelerimizi, şehirlerimizin hikayelerini paylaşmamız, halkımıza da anlatmamız gerekiyor” şeklinde konuştu.

Antik döneme ait bu hikayelerin sadece üniversitelerin, akademinin alanında sınırlı kalmasının kültürel varlıkların korunmasına yerel halkın katılımını güçleştirdiğine dikkat çeken Başkan Uysal, “Yeni kuşaklar hikayeleri bilmezse, şehirlerimizi tanımazsa korumayacaklardır. O da kültür varlıkları her türlü sıkıntıya açık hale gelecektir” diye konuştu. Bir yeri ancak hikayeleriyle birlikte bildiğinizde o bölgenin unutulmaz olacağını dile getiren Başkan Uysal, “Böylece, birbirimize karşı çok daha kalıcı bilgilerimiz ve duygularımız olur” dedi.

“Sarpedon’dan Keykubad’a Bir Zamanlar Antalya” kitabının yazarı öğretim görevlisi Aytaç Dönmez, Başkan Uysal’ın fikri olan bu çalışmayla ilk kez Antalya sınırlarında gerçekleşmiş antik aktarımlarda geçen mitolojik anlatımları, kahramanları, tarihsel önemli kişilikleri, olayları, şair, sporcu ve bilim insanlarını hikayesel bir dille, yalın olarak bir araya getirildiğini söyledi. Dönmez, “Böylelikle bizler, hem yaşadığımız topraklardaki geçmişi daha iyi anlayabilecek hem de bu farkındalık sayesinde sahip olduğumuz çok katmanlı bu kültür coğrafyasını, Antalya’yı dünyaya daha iyi anlatabileceğiz” diye konuştu.

Dönmez, konuşmasının ardından efsanevi Troya Savaşı’nın iki Antalyalı kahramanı Başkomutan Sarpedon ve büyük okçu Pandaros’un hikayesini Türkan Şoray Kültür Merkezi’ni dolduran, konuk ülke heyetleriyle paylaştı. Panel, katılımcı ülkelerinin anlatımlarıyla devam etti.