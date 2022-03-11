Antalya’nın geçmişine zamanda yolculuk başladı

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Kent Araştırmaları Merkezi, Karaalioğlu Kent Yaşam Parkı içerisindeki tarihi binada, kentin yerel arşivini ve kültürel mirasını Antalyalılarla buluşturmaya başladı.

2006 yılında kurulan Kent Belleği Merkezi, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in Antalya’nın kent belleğini yaşatma ve kent hafızasına sahip çıkarak gelecek nesillere aktarma vizyonuyla kapsamı genişletilerek, Kent Araştırmaları Merkezi’ne dönüştürüldü. Bilimsel ve akademik araştırmalara ev sahipliği yapacak, kentlilik bilincine katkı sağlayacak merkez, Karaalioğlu Kent Yaşam Parkı’ndaki eski belediye hizmet alanında bulunan ve yeniden dizayn edilen tarihi İpekçilik Mektebi binasında hizmet veriyor.

Binlerce eser ve doküman

Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanı İsmail Oskay, Antalya tarihini gün yüzüne çıkaracak merkezin tarihi gazeteler, kitaplar, belgeler ve fotoğraflarla meraklılarını beklediğini söyleyerek, “Akademik araştırmaların yapılabileceği, kent tarihini merak eden araştırmacılar Antalya’nın basın tarihinden kültürel ve sosyal tarihine kadar birçok konuda doküman bulabilecek. Karaalioğlu Parkı’nda kuş sesleri içerisindeki huzurlu ve konforlu bir çalışma ortamı hazırladık. Merkezde beş okuma odasından oluşan kütüphane yer alıyor. Ayrıca sözlü tarih odası ve araştırma odaları da var” diye konuştu.

Sözlü tarih arşivi

Beş binin üzerinde yazılı eserin olduğu kütüphanede Antalya hakkında her türlü belgenin bir arada olduğu ‘Antalya Odası’nın da yer aldığını anlatan Oskay, “Araştırmacılar dijital nüshalar üzerinde çalışma yapabilecek. Antalya’nın köklü aileleri ve tanınmış simalarıyla ilgili de 200’ün üzerinde sözlü tarih arşivi bulunuyor” dedi.

Kent Araştırmaları Merkezi’nde Antalya’da yayınlanan ilk ve en eski gazeteler, kentin her dönemine ait tarihi fotoğraf ve belgeler, kitaplar ve yerel kurum arşivleri de yer alıyor. Çelik kasalarda özenle muhafaza edilen bu envanterlerin hepsi dijital nüshalara çevirilerek, kent tarihini araştıran araştırmacıların hizmetine sunuluyor.