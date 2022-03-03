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Antalya’nın Fethi’nin 815. yılı kutlandı

Akdeniz Üniversitesi ev sahipliğinde Antalya’nın Fethi’nin yıl dönümü nedeniyle düzenlenen ‘Fethinin 815. Yılında Antalya Sempozyumu’ başladı.

ANTALYA 03.03.2022, 14:21
Antalya’nın Fethi’nin 815. yılı kutlandı

Akdeniz Üniversitesi ev sahipliğinde Antalya’nın Fethi’nin yıl dönümü nedeniyle düzenlenen ‘Fethinin 815. Yılında Antalya Sempozyumu’ başladı.

Antalya’nın Fethi’nin 815. yıl dönümü dolayısıyla Antalya Valiliği, Akdeniz Üniversitesi ve Kepez Belediyesi iş birliği ile 3-4 Mart tarihlerinde düzenlenen “Fethinin 815. Yılında Antalya Sempozyumu: Tarih ve Kültür” açılış töreni ile başladı. Edebiyat Fakültesi Bumin Kağan Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen törene Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, Antalya Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Yüksek, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cengiz Toker, Prof. Dr. Gülbin Arıcı, Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Ertürk akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

“Fetih coşkusu içindeyiz”

Antalya’nın Fethi’nin 815’inci yıl dönümünün coşkusunu ve mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Antalya Valisi Ersin Yazıcı, “Ülkemizin dünyaya açılan penceresi olan Antalya’mızda dünyanın dört bir tarafından gelen misafirlerimize kültürümüzün bir parçası olan hoşgörü ve nezaketi göstermeye, gönlümüzü herkese açmaya devam ediyoruz. Antalya’mız coğrafi güzellikleri, tarımı ve sanatı kadar tarihi ile de öne çıkmaktadır. Tarih boyunca bir çok medeniyete ev sahipliği yapmış olan şehrimizi daha ileriye götürmek ecdadımıza olan vefa borcumuzdur” dedi.

“Tarihini bilmeyen bir millet yok olmaya mahkumdur”

815 yıl önce Anadolu Selçuklu Sultanı Gıyasettin Keyhüsrev ve kahraman askerleri tarafından fethedilen bu ulu şehrin asırladır Türk medeniyetinin en önemli şehirlerinden olduğunu ve olmaya da devam edeceğini vurgulayan Vali Yazıcı, “Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘tarihini bilmeyen bir millet yok olmaya mahkumdur’ sözünden hareketle 815 yıldır Türk yurdu Antalya’mızda şanlı bayrağımızın dalgalanmaya devam etmesi için tarihimizi gençlerimize ve çocuklarımıza en iyi şekilde öğretmek arzusundayız. Güçleniyoruz inşallah daha da güçleneceğiz. Bize çelme takmaya çalışanlara, bütün engellemelere, tüm şer odaklarına rağmen güçlenmeye, gelişmeye devam edeceğiz. Bunu da buradaki gençlik yapacak, bunu hep birlikte yapacağız. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tüm zorlukların üstesinden birlik ve beraberlik ruhu ile gelmeye bayrağımızı bu topraklarda ve Mavi Vatan’da özgürce dalgalandırmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

“Şehrimizin yetiştirdiği tüm değerleri hatırlamalıyız”

Antalya’nın Fethi’nin 815’inci yılını kutlayarak sözlerine başlayan Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, “Fetih kutlanmasının, Anadolu Selçuklu Sultanı Gıyasettin Keyhüsrev’in, burçlara ilk sancağı diken Hüsamettin Yavlak Arslan’ın ve fethi gerçekleştiren şanlı ordunun kahramanlıklarını hatırlamamıza vesile olmasını diliyorum. Sadece fethi değil, Kaş ilçemizde dünya tarihinde ilk defa bir uçak gemisini karadan top ateşiyle batıran Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul’u, Çanakkale Zaferi’nde gösterdiği başarı ve verdiği şehitlerle efsaneleşen, çoğunluğu Antalyalılardan oluşan 57. Alay’ı, Kurtuluş Savaşımızın Antalyalı kahramanı Doktor Burhanettin Onat’ı, yani şehrimizin yetiştirdiği tüm değerleri de hatırlamalıyız. Hatırlamalıyız ki o kahramanlara vefa borcumuzu ödeyebilmek için şehrimize, ülkemize, insanlığa katkı sağlamanın görevimiz olduğunun bilincine de varabilelim” dedi.

“Tarihine sahip çıkan bilinçli nesiller yetiştirmeliyiz”

Fetihlerin bitmeyen bir süreç olduğunu, medeniyetle, kültürle, ilimle yapılan fetihlerin en kalıcı fetihler olduğunu vurgulayan Rektör Özkan, “Bu coğrafya hem bizim, hem de insanlık için çok özel bir coğrafyadır. İlhamımızı şanlı tarihimizden alarak, bu toprakları bize vatan eden atalarımıza layık olmak için bu toprakları yüceltmek için çalışmak hepimizin ortak görevidir. Unutmamalıyız ki kökleri derine inmeyen ağaçların ayakta duramayacağı gibi geleceğimizi sağlam inşa etmemizin yolu da tarihimize sahip çıkmaktır. Akdeniz Üniversitesi olarak biz de tarihine sahip çıkan bilinçli nesillerin yetişmesi için mücadelemizi sürdürecek, geçmişimizden aldığımız gücü bilim, teknoloji, kültür, sanat ile her alandaki başarılarla geleceğe taşımak için var gücümüzle çalışacağız” diye konuştu.

“Stratejik alanlarda kendimize yeter hale gelmeliyiz”

Yakın bölgedeki Ukrayna Rusya savaşına da değinen Rektör Özkan, “Bugün tanık olduğumuz savaş ülke olarak güçlü olmamızın önemini tekrar bizlere hatırlattı. Bu yıkım tehlikesinin bizden uzak olduğunu düşünmek tarihi bir hata olur. Buna karşı yapmamız gereken ise bilim ve teknolojiye yatırım yapmak, başta savunma sanayii olmak üzere stratejik alanlarda kendi kendimize yeter hale gelmek, velhasıl güçlü olmaktır.” dedi. Rektör Özkan sözlerini “Malazgirt de, Antalya’nın Fethi de, Çanakkale de, Büyük Taarruz da bizim zaferlerimiz. Sultan Alparslan’dan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e bin yıldır bu toprakları ebedi vatanımız kılmak için canlarını ortaya koyan tüm kahramanlarımızı, şehitlerimizi, gazilerimizi şükranla ve rahmetle yad ediyorum” şeklinde konuştu.

“Tarih şuuru bakımından çok faydalı”

Son beş yıldan beri derinlikli olarak kutlanan Antalya’nın Fetih kutlamalarının son derece önemli olduğunu söyleyen Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de “Bu etkinlikler milli tarihimiz, tarih şuurumuz bakımından kültür ve sanat tasavvurumuz bakımından çok faydalı neticeler doğuracak. Bu etkinliklerin hepimiz için ufuk açıcı, yol gösterici olmasını diliyorum. Antalya’nın fatihi Gıyasettin Keyhüsrev’i ve Anadolu Selçukluların Sultanı Alaaddin Keykubat’ı rahmetle anıyorum. Aziz vatanımızı bizler için vazgeçilmez bir değer haline getiren bin yılık yolculuğumuzda Anadolu coğrafyasını ilmek ilmek işleyen büyüklerimizi, Kurtuluş Savaşımınızın Başkumandanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve kahraman askerlerimizi tüm şehitlerimizi minnetle anıyorum” ifadelerini kullandı.

“İki gün sürecek”

Sempozyum hakkında bilgi veren Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Ertürk ise sempozyumun temasının tarih ve kültür olarak belirlendiğini ve iki gün sürecek sempozyumda Türkiye’nin farklı üniversitelerden katılan 30 konuşmacının altı oturumda sunumlarını gerçekleştireceğini söyledi.

Açılış konuşmalarının ardından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Çevik “Antalya’nın Fethi ve Selçuklu Anadolu’su” başlıklı konuşması ile açılış konferansını gerçekleştirdi. Akdeniz Üniversitesi Antalya Devlet Konservatuvarı Öğretim Elemanlarının Türk Halk Müziği Konseri ile müzik ziyafeti sunduğu etkinlikte Yörük Ali Efe Türküsü eşliğinde Zeybek Gösterisi de programa renk kattı. Sempozyum öğleden sonraki oturumlarla devam edecek.

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