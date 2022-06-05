Antalya’nın en güzel balkon bahçe ve terasları belirlendi

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 5’incisi düzenlenen ’En Güzel Bahçe, Balkon, Teras ve Hobi Bahçesi Yarışması’nın sonuçları açıklandı. 8 kategoride gerçekleştirilen yarışmada dereceye girenlere toplamda 80 bin TL ödül verilecek.

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin “Çevremizi Birlikte Güzelleştiriyoruz” sloganıyla bu yıl 5’incisini gerçekleştirdiği ’En Güzel Bahçe, Balkon, Teras ve Hobi Bahçesi Yarışması’nda dereceye girenler belli oldu. Çevre bilincini ve çevre sevgisini arttırmak, yaşanılan çevrenin görsel niteliğini desteklemek, halkın çevre düzenleme ve kent peyzajına yönelik ilgisini teşvik etmek, iklim değişikliğine karşı dikkat çekmek ve bilinçlendirmek amacıyla düzenlenen yarışma Muratpaşa, Konyaaltı, Kepez, Aksu ve Döşemealtı ilçelerini kapsadı.

8 farklı kategori

Yarışma, en güzel açık balkon, kapalı balkon, konut bahçesi, apartman bahçesi, site bahçesi, iş yeri bahçesi, hobi bahçesi ve teras olmak üzere toplam 8 kategoride düzenlendi. Yarışmanın seçici kurulu Antalya Büyükşehir Belediyesi, Akdeniz Üniversitesi, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası, Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Antalya Esnaf ve Sanatkârlar Odası, Antalya Kent Konseyi, Antalya Süs Bitkileri ve Mamülleri İhracatçıları Birliği ve ANTEPE İnşaat ve Ticaret A.Ş temsilcilerinden oluştu.

Toplam 80 bin tl ödül

Seçici kurulun değerlendirmesi sonucu her kategoride birinciye 5 bin TL, ikinciye 3 bin TL ve üçüncüye 2 bin TL para ödülü verilecek. Yarışmada toplamda 80 bin TL ödül dağıtılacak. Yarışmanın ödül töreni ise Haziran ayı içinde yapılacak.

’En Güzel Bahçe, Balkon, Teras ve Hobi Bahçesi Yarışması’nın kazananları şöyle;

Konut Bahçesi kategorisinde birinci Mahmut Şen, ikinci Selma Kabak, üçüncü Necla Şanlı olurken, Apartman Bahçesi’nde birinci Ümmet Paşa, ikinci Sabri Abat, üçüncü Swetlana Güven, Site Bahçesi’nde birinci Salih Kuşçuoğlu, ikinci Ümit Acar, üçüncü Ali Osman Gökçe, İş Yeri Bahçesi’nde birinci Sena Önder, ikinci Alesia Grutneva, üçüncü Muzaffer Koçak, Hobi Bahçesi’nde birinci Ömer Ün, ikinci Güldane Koşal, üçüncü Bedri Yalçın, Açık Balkon yarışmasında birinci Ayşe Büyükgebiz, ikinci Sümeyya Erdoğan, üçüncü Fatma Nilgün Ünsal, Kapalı Balkon’da birinci Mine Alp Kapan, ikinci Ülkü Ercan, üçüncü Ümmühan Tosun ve son olarak Teras yarışmasında ise birinciliği Sinan Köylü, ikinciliği Beritan Arık, üçüncülüğü de Yıldıray Özbek aldı.