Antalya’nın en büyük kütüphanesinin temeli Kepez’de atıldı

Kepez Belediyesi’nin inşa edeceği 1 milyon kitap kapasiteli, aynı anda 2 bin kişinin ders çalışabileceği Antalya Kütüphanesi’nin temeli törenle atıldı.

Gülveren Mahallesi’nde 8 bin metrekare alana inşa edilecek, Antalya’nın en büyük, Türkiye’nin ise sayılı kütüphanelerinden biri olacak Antalya Kütüphanesi’nin temeli törenle atıldı. Temel atma töreninde konuşan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Antalya Kütüphanesinin 16 kütüphanenin amiral gemisi olduğunu söyledi.

1 milyon kitap kapasiteli

Gülveren Mahallesi’nde temeli atılan kütüphanenin Antalya’nın en büyük kütüphanesi olacağını belirten Başkan Tütüncü, “1 milyon kitap kapasitesi ile aynı anda 2 bin kişinin ders çalışabileceği ortama sahip, aynı zamanda içinde kültürel etkinliklerden fuarlara, sergilere kadar birçok etkinliğin yapılabileceği gibi bölgeye güzel bir sosyal imkân sunacak. 1 milyon kitabın 8 bin metrekarenin 2 bin kişinin aynı anda ders çalışmasının ötesinde, burası bizim bölgeye nasıl bir şehircilik hamlesi getirdiğimizi de özetleyen, hepsini bünyesinde barındıran tek bir eser haline gelmiştir. Biz biliyoruz ki okumaya öğrenmeye önem veren bir inançtan bir geçmişten bir gelenekten böylesi önderlerin olduğu coğrafyada ve kitaba değer verilen bir Anadolu coğrafyasından geliyoruz. Aynı şekilde biliyoruz ki; ‘Oku’ diyen bir dinin bir ümmeti olarak bizler dünyanın en uzak coğrafyalarına kadar gittiğimiz her yere kütüphaneye götürmüşüz. Ve onu sevgiyle saygıyla birleştirmişiz. Bütün bunlarla beraber dünya’ya büyük bir medeniyet imzası atmışız” diye konuştu.

“Bizden daha fazla yaşayan eserler ortaya koyacağız”

Başkan Tütüncü, “İnşallah temelini attığımız bu kütüphaneyi 29 Ekim 2023’te Cumhuriyetin 100 yılında Kepez’in 16. kütüphanesi olarak ama amiral gemisi kütüphanesi olarak hizmete açacağız. 16 kütüphane hedefini gerçekleştirebilen Türkiye’de başka hiçbir belediye yok. Bizden daha fazla yaşayan eserler ortaya koyacağız. Bugün bu kütüphanemiz 30 sene sonranın ihtiyaçlarına göre kendine geliştirebilecek bir yapıda ve 365 gün 24 saat açık olacak” ifadelerini kullandı.

Açılış törenine; AK Parti Antalya Milletvekilleri Mustafa Köse, Kemal Çelik, AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, AESOB Başkanı Adlıhan Dere, AK Parti Kepez İlçe Başkanı Bahattin Bayraktar, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.