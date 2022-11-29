Antalya’nın en büyük bütçeli belediyesi Alanya oldu

Alanya Belediyesi, 1 milyar 775 milyon lira ile Antalya’nın 19 ilçe belediyesi arasında en büyük bütçeli belediyesi oldu.

Alanya Belediye Meclisi’nin Kasım ayında kabul ettiği 1 milyar 775 milyon TL’lik 2023 yılı tahmini bütçesi Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi’nde de oy birliği kabul edildi. Bu bütçe ile Alanya Belediyesi geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi Antalya’nın en büyük bütçeli ilçe belediyesi oldu. Antalya’nın nüfus bakımından Alanya’dan daha büyük ilçeleri olan Kepez ve Muratpaşa ilçelerinin 2023 yılı bütçesi ise 1 milyar 500 milyon TL olarak gerçekleşti.

Alanya halkının desteği ile geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 2023 yılında da Antalya’nın ilçeleri arasında en büyük bütçeyi oluşturdukları belirten Belediye Başkanı Adem Murat Yücel “Cumhuriyetimizin 100. yılı için hazırladığımız bütçemizin Alanya’mız için hayırlı olmasını diliyorum, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 2023 yılında da Alanya halkının beklediği yatırımları hayata geçirmek için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz. Bu bütçenin oluşturulmasında ve hizmetlerimizin Alanya halkına ulaşmasında emeği geçen başta meclis üyelerimiz olmak üzere mesai arkadaşlarıma ve emeği olan herkese teşekkür ediyorum” dedi.