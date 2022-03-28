Antalyalılar HayatPark’ta bahara ‘merhaba’ dedi

Konyaaltı Belediyesi’nin HayatPark’ta düzenlediği Bahara Merhaba Şenliği yoğun ilgi görürken, şenlik alanı halay ve yerel oyunlarla renkli görüntülere sahne oldu.

Konyaaltı Belediyesi’nin HayatPark’ta düzenlediği Bahara Merhaba Şenliği’ne katılım yoğun oldu. Şenlik alanını dolduran vatandaşlar, sanatçı Nihat Akçer’in sahne almasıyla keyifli bir gün geçirme fırsatı buldu. Vatandaşlar, halay ve yerel oyunlar eşliğinde gönüllerince eğlenirken, şenlik alanı renkli görüntülere sahne oldu. Şenlikte Konyaaltı Belediyesi tarafından keşkek ikram edildi.

“Birlikte güzeliz”

Şenlikte kısa bir konuşma yapan Konyaaltı Belediye Başkan Yardımcısı Tuğba Erke Bostan, “Baharın bu güzel gününde keşkek yapıp sizlerle paylaştık. Keşkek, özel günlerin önemli bir yemeğidir. Bunu paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Umarım savaşın olduğu ülkelerde de biz buradan sevginin yolunu açmış oluruz. Biz birlikte güzeliz. Farklı kültürlerden gelen insanların buluştuğu mozaiğimizle güzeliz” şeklinde konuştu.