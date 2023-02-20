Antalyalı gönüllüler depremzede çocukların yüzünü güldürdü

Kahramanmaraş merkezli 11 ilde meydana gelen depremin ardından Antalya’dan Kahramanmaraş’a giden 120 gönüllü, deprem bölgesinde kendilerine ihtiyaç duyulan alanlarda çalışıp, çeşitli ekinliklerle depremzede çocukların da yüzünü güldürdü.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’ta meydana gelen iki büyük depremin yıkımı büyük oldu. 9 saat arayla meydana gelen depremlerde 11 il etkilendi. Binlerce insan enkaz altından kurtarılırken on binlerce kişi de hayatını kaybetti. Deprem bölgesine bir yandan kurtarma ekipleri sevk edilirken diğer taraftan da gönüllü kişiler bölgeye giderek, hem depremzede vatandaşlara yardımcı oldu hem de ekiplerin ihtiyaç duydukları alanda görev alarak çalışmaları kolaylaştırdı.

Çeşitli görevlerde bulundular

Bu çerçevede Antalya’da 120 kişi bir araya gelerek bölgeye gitmek için harekete geçti. Çeşitli meslek gruplarına mensup gönüllü kişiler, Antalya’dan kalkan uçakla Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yunus Emre Kongre Merkezi’ne ulaştı. Gönüllü kişiler enkazdan çıkarılan depremzedelerim getirildiği Sütçü İmam Üniversite Hastanesinde hastane temizliği, hasta transferi, yük taşıma, hasta bakımı ve depremzede çocuklarla ilgilenmeye kadar çeşitli görevlerde çalıştı. Kahramanmaraş’ta görev yapan gönüllü gençler yoğun mesainin ardından askeri uçakla Antalya’ya döndü.

“Bizi karşılayan zorlu bir süreçti hergün artçı depremler oluyordu”

Gönüllü olarak bölgeye giden Batuhan Ateş bu süreçte yaşadıklarını şöyle anlattı: “Deprem sonrası bireysel olarak bölgeye gitmek yerine devlet kurumlarımıza ve STK’lara başvuru yaparak beklemeye geçtik. Bir süre sonra beklediğimiz haber geldi ve bizi çağırdılar. Antalya’dan Kahramanmaraş’a özel uçaklarla transfer edildik, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversite Hastanesine geldik. Bizi karşılayan zorlu bir süreçti hergün artçı depremler oluyordu.”

“Umarım ülkemiz bir daha böyle büyük acılar yaşamaz”

Önemli bir görev bilinci ile hareket ettiklerini belirten Ateş, “18 yaşından 60 yaşına kadar aramızda gönüllü vardı. Hepsi alanında nitelikli eğitimli ve dil biliyordu. Hiç durmadan, uyumadan günlerce çalıştık. Buradaki gönüllülük görevi bilinci bizi hiç yormadı. Her gece bizimle kalan depremzede çocuklarımıza moral gecesi düzenledik. Duygu dolu anlar yaşadık. 6 gün sonra da görevimi tamamlayarak geri döndüm. Yıkık binaların arasında yok olan hayatları gördüm. Umarım ülkemiz bir daha böyle büyük acılar yaşamaz” sözlerine yer verdi.