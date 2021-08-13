Antalya’dan Kastamonu’ya arama kurtarma ekibi ve yardım tırı

Manavgat yangınının söndürülmesi için mücadele eden Antalya Büyükşehir Belediyesi şimdi de Kastamonu’da yaşanan sel felaketinin yaralarını saracak. Su tahliyesi ve arama kurtarma çalışmalarına destek verecek itfaiye ekibi ve yardım kolileri Kastamonu’ya gitmek üzere yola çıktı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Kastamonu’da gerçekleşen sel felaketinin yaralarını sarmak için hazırladığı yardım ve destek konvoyu yola çıktı. Başkan Muhittin Böcek’in talimatıyla Kastamonu’ya giden 6 itfaiye personeli, motopomp ve jeneratörlerle çalışmalara destek verecek. Kastamonu’ya gidecek destek ekibi için Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Gülveren’de bulunan İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nda tören düzenlendi. Ekibe görevlerinde başarılar dileyen İtfaiye Daire Başkanı Ahmet Kısa, “Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin oradaki vatandaşlarımızın yanında olduğunu hissettirmenizi istiyoruz” dedi. Kastamonu’nun Bozkurt ilçesine su tahliyesi yapmak ve sel felaketinin yaralarını sarmak için hazırlanan 6 personel, 20 motopomp, jeneratör ve ihtiyaç olabilecek el ekipmanlarını içeren konvoy törenin ardından yola çıktı.

“Yardım tırı yola çıktı”

Büyükşehir Belediyesi sel bölgesinin yaşandığı Kastamonu’ya hijyen malzemeleri, battaniye, gıda kolisinden oluşan yardım aracını da yola çıkardı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Güven Ulutekin, felaketin yaşandığı bölgeye sevk edilecek yardım tırının Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in talimatlarıyla acil olarak hazırlandığını ve yola çıktığını ifade etti.

“Yardımlarımız devam edecek”

Türkiye’nin felaketlerle boğuştuğunu söyleyen Ulutekin, “Ülkemizin güneyinde yangın felaketi kuzeyinde sel felaketi yaşanıyor. Tüm felaketlerde zarar gören vatandaşlara geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bugün Kastamonu’da sel felaketine uğrayan Bozkurt ve Şenpazarı ilçelerine yardım tırımızı gönderiyoruz. Dün acil olarak itfaiye ekiplerimiz sahaya ulaştı. Ağırlıklı çöp konteyneri piknik masası, hijyen malzemesi gıda malzemesi, yatak, yorgan, battaniye, çarşaf, tüp, ocak gibi malzemeler yükledik. Sahadan gelecek bilgiler doğrultusunda yardımlarımız devam edecek” diye konuştu.