Antalya’dan Adıyaman’a mutluluk köprüsü

Antalya Muratpaşa Belediyesi Adalya Vakfı Engelsiz Kafe’de, özel çocukların iplerden saç, düğmelerden göz dikerek oyuncağa dönüştürdüğü çoraplar kırtasiye malzemeleriyle birlikte Adıyaman’ın Besni ilçesindeki Hacıhalil İlkokul’una gönderildi.

Engelli bireyler ve ailelerine yönelik sosyal destek programları yürüten Muratpaşa Belediyesi Adalya Vakfı Engelsiz Kafe’de, özel çocuklar bu kez köy okulları için bir araya geldi. Özel Gereksinimli Bireyler Sosyal Destek Yaşam Merkezi’nin sanat atölyesinde, çocuklar eğitmenlerin yardımıyla çoraplardan bebekler yaptı.

Çorap bebekler için önce rengarenk iplerden saçlar kesildi, göz yerine kullanılacak düğmeler belirlendi, kumaş parçalarından küçük süslemeler hazırlandı. Ardından çorapların içine kalıplar yerleştirildi ve içleri pamukla doldurulup bebekler dikildi.

Özel çocukların diktiği çorap bebekler, okuma-boyama kitapları ve kırtasiye setleriyle birlikte Adıyaman’ın Besni ilçesinde 2 dersliği, 3 öğretmeni ve 29 öğrencisi bulunan Hacıhalil İlkokulu’na gönderildi. Oyuncakları ve kırtasiye setlerini alan öğrenciler, Antalya’daki arkadaşlarına teşekkür ettikleri bir video çekti.