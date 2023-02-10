Antalya’daki depremzede vatandaşların ihtiyaçları karşılanıyor

Afet bölgesinden Antalya’ya gelen depremzedeler Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Cam Piramit’te oluşturulan Afet Yardım Merkezi’ne gelerek ihtiyaçlarını temin edebiliyor.

Kahramanmaraş, Malatya ve Diyarbakır’dan gelen depremzedeler Alanya, Manavgat, Kemer ve Kundu’da bulunan otellerde, bireysel olarak gelenler de, kamu misafirhanelerinde ağırlanmaya başlandı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Afet Yardım Merkezi’nde Antalya’ya ulaşan depremzedeler için bir bölüm oluşturuldu. İhtiyaçlarını karşılamak için yardım merkezine gelen depremzede vatandaşlar ilgi ve sevgiyle karşılanarak, yemek, çay ve su ikramı yapılıyor. Bu sırada depremzedelerin ihtiyaç listeleri (giysi, iç çamaşırı, bebek bezi, bebek maması, mont, ayakkabı, oyunca ve temizlik malzemeleri gibi) ivedi bir şekilde yeni olarak temin ediliyor. Özenli bir şekilde paketlenen ihtiyaçlar bekletilmeden depremzede vatandaşlara teslim ediliyor.

Acil ihtiyaçlar var

Bugüne kadar toplanan yardım malzemelerin tırlarla deprem bölgesine gönderildiğini belirten Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ramazan Demir, “Cam Piramit Afet Yardım Merkezi’ne ulaşan depremzedelerin ihtiyaçlarını anında hazırlıyor ve teslim ediyoruz. Ancak bugünden sonra da bazı ihtiyaçlar olacak. Özellikle, kadın, erkek, çocuk iç çamaşırı, kıyafet, eşofman, pantolon, tişört, çocuk bezi, çocuk maması, ayakkabı, bot, mont, oyuncak temizlik malzemesi gibi acil ihtiyaçlar tespit ettik. Hayırseverler vatandaşlarımızdan, acil ihtiyaçlara yönelik yardımlarını Cam Piramit Afet Yardım Toplama Merkezi’ne getirilmesini rica ediyoruz” dedi.

Doğu Garajı’na yardım merkezi kuruluyor

“Gün birlik günü beraber olma günü” diyen Ramazan Demir, “Bu yardımlara depremzede vatandaşlarımızın çok ihtiyacı var. Toplanan kıyafetler Antalya’ya gelen depremzedelere ulaştırılacak. Kendi imkanlarıyla gelen depremzede vatandaşlarımız asla yalnız değildir. Depremzedeler, Cam Piramit’in yanı sıra kısa süre içerisinde Doğu Garajı Kültür ve Ticaret Merkezi’nde kurulacak merkezden de her türlü ihtiyaçlarını temin edebilecek. Herkesten Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.