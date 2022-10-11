Antalya’da zirai ambalaj atığı sorunu çözülüyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretimin en yoğun olduğu ilçelerin başında gelen Kumluca’da çevre ve insan sağlığı açısından önemli bir sorun haline gelen zirai ambalaj atıklarının toplanması ve kontrolü için “Çevre Dostu Çiftçi Kart” projesini başlattı.

Turizmin yanı sıra önemli bir tarım kenti olan Antalya’da zirai ambalaj atıkları önemli bir sorun haline geldi. Türkiye’de yıllık ortalama 50 bin ton zirai ambalaj atığı ortaya çıkarken, bu atıkların yüzde 10’u Antalya’da bulunuyor. Zirai ambalaj atığı sorununu gündemine alan Antalya Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’de ilk kez uyguladığı projeyle bu sorunun önüne geçmeyi planlıyor. Tarımsal üretimin en yoğun olduğu Kumluca ilçesinde başlatılan pilot uygulamaya ile 4 noktaya zirai ambalaj atığı toplama otomatı yerleştirildi. 60 bin dönüm alanda örtü altı tarımın yapıldığı ve 20 bin kayıtlı çiftçinin bulunduğu Kumluca’da “Çevre Dostu Çiftçi Kart” projesi ile zirai ambalaj atıklarının toplanması ve kontrolü sağlanacak.

İlk etapta 4 noktada

Büyükşehir Belediyesi tarafından Kumluca Ziraat Odası önüne, Kumluca Hali, Mavikent Hali ve Kum Muhtarlığı önüne zirai ambalaj atıkları akıllı toplama otomatları yerleştirildi. Otomatlar, çiftçilere dağıtılan kartlar ve anahtarlık ile çalışıyor. Akıllı otomatlar, enerjisini solar paneller vasıtasıyla güneşten alıyor ve kameralar ile 24 saat izleniyor. Çiftçi kartları, Kumluca Ziraat Odası tarafından kayıtlı çiftçilere dağıtılmaya başlandı.

Puanlar ödüle dönüşüyor

Cep telefonuna indirilecek mobil uygulama ile bölgede yer alan zirai ambalaj atıkları toplama otomatlarının yerleri görülebiliyor. Otomatlara, çiftçilere tanımlanmış ve dağıtımı yapılan kartlar ile zirai ambalaj atıkları atılabiliyor. Otomatlara atılan ambalajların ağırlığına göre sistemde toplanan puanlar ile çiftçiler sera naylonu, sera ipi gibi ödüller kazanacak. Çiftçiler, cep telefonuna indirilen mobil uygulama ve internet sitesi üzerinden puanlarını ve alabilecekleri hediyeleri görebiliyor.

Proje yaygınlaşacak

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Türkiye’de ilk kez uygulanan bu projeyle zirai ambalaj atığı sorununun önüne geçmeyi hedeflediklerini belirtti. Başkan Böcek, “Çevre ve insan sağlığı açısından önemli bir sorun haline gelen zirai ambalaj atıklarının toplanması ve kontrolü için ‘Çevre Dostu Çiftçi Kart Projesi’ çok önemli. Tüm çiftçilerimizle bu projeyi büyüteceğiz. İlerleyen süreçte Finike, Demre gibi tarımsal üretimin yoğun olduğu ilçelerimiz de projemizi hayata geçireceğiz. Projemiz Türkiye’ye örnek olacak” dedi.

Üretici projeden çok memnun

Kumlucalı çiftçi Ersin Demiral, daha önceden zirai atıkların çöplere, derelere atıldığını ve içinde kalan ilaçların çevreye zarar verdiğini belirtirken, projenin çok faydalı olacağını kaydetti.

Seracılıkla uğraşan Hamdi Canıtez ise “Doğa dostu bir uygulama. Herkesin zirai ambalaj atıklarını buraya getirmesini tavsiye ediyorum. Hem kendi sağlığımız hem de çevre sağlığımız açısından güzel bir proje. Toplanan zirai ambalaj atıkları içinde çeşitli hediyelerin verilmesi güzel bir teşvik. Muhittin Başkan’a bu proje için teşekkür ederiz” dedi.

Nar üreticisi Kamile Çitli de kullandıkları zirai ilaç kutularını daha önce çöpe attıklarını, projenin başlamasıyla ambalaj atıklarını otomata getirdiğini söyledi.