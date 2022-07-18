Antalya’da yerel gazete okurlarına Rodin Sergisi ücretsiz

Antalya’daki sanatseverler, kentte günlük yayınlanan bir yerel gazeteyi Antalya Kültür Sanat gişesinde göstererek, dünyanın en önemli heykeltıraşlarından Rodin’in sergisini ücret ödemeden gezecekler.

Antalya Gazeteciler Cemiyeti ve Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Eğitim Araştırma Kültür ve Sanat Vakfı, yerel basının güçlenmesi ve kültür sanat faaliyetlerinin kent sakinlerine ulaşması için önemli bir farkındalık kampanyasına imza atıyor. Antalya’daki sanatseverler kentte günlük yayınlanan bir yerel gazeteyi Antalya Kültür Sanat gişesinde göstererek, dünyanın en önemli heykeltıraşlarından Rodin’in sergisini ücret ödemeden gezecekler.

“Yerel basın bir kentte olmazsa olmazdır”

Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İdris Taş, ATSO Eğitim Araştırma Kültür ve Sanat Vakfı ile Türkiye’ye örnek bir kampanya gerçekleştirdiklerini belirterek, “Yerel basın bir kentte olmazsa olmazdır. Göreve geldiğimiz günden bu yana farklı kurumlarla hem meslektaşlarımıza ve mesleğimizin gelişimine yönelik, hem de kent kültürüne, kent yaşamına katkı koyacak birçok sosyal projeye ve işbirliklerine imza attık. ATSO Vakfı ile yaptığımız bu kampanyayı çok önemsiyoruz. Türkiye’de birçok kuruma örnek olacağını düşünüyorum. ATSO Başkanı Davut Çetin ve Antalya Kültür Sanat yönetimine teşekkür ediyorum” dedi. Başkan Taş, vatandaşların Antalya’da yayın yapan yerel gazeteleri Kapalı Yol olarak bilinen Kazım Özalp Caddesi üzerindeki gazete büfesinden alabileceğini söyledi.

“Basının rolü büyük”

ATSO Eğitim Araştırma Kültür ve Sanat Vakfı Başkanı Davut Çetin, kentte hem kültür sanat faaliyetlerinin duyurulması, hem de yerel basının güçlenmesi adına önemli bir kampanyaya imza attıklarını belirterek, Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İdris ve Yönetim Kurulu Üyelerine işbirliği dolayısıyla teşekkür etti. Kent kültürünün oluşmasında yerel basının büyük rolü olduğunu vurgulayan Başkan Davut Çetin, “Yerel gazetelerimizin okurları Antalya Kültür Sanat gişesinde o gün tarihli gazeteyi göstererek, Rodin’in sergisini ücretsiz gezebilirler. Tüm hemşehrilerimizi ve üyelerimizi bu kampanyaya destek vermeye davet ediyorum. Kentimizde çeşitli kurumlarda görev yapan tüm basın mensuplarımıza kent kültürüne katkıları ve destekleri için teşekkür ediyorum” ifadesini kullandı.

31 Temmuz’a kadar açık

ATSO’nun 140. yılı dolayısıyla açılan “Tutkunun Heykeltıraşı Rodin-Erbil Arkın Özel Koleksiyonu’ndan Bir Seçki” adlı sergiye özellikle yabancı turistlerin ve Antalya’da yaşayan yabancıların yoğun ilgi gösterdiğini belirten Davut Çetin, “Dünyanın en önemli kolleksiyonlarından biri olan bu sergimiz 31 Temmuz’a kadar açık kalacak. Antalyalı hemşehrilerimizin bu çok özel sergiyi mutlaka görmelerini arzu ediyorum” dedi. Sergide, modern heykelin öncüsü olarak bilinen dünyaca ünlü Fransız heykeltıraş Auguste Rodin’in 22 eseri yer alıyor. Antalya Kültür Sanat; Salı, Çarşamba, Cuma, Cumartesi günleri saat 11.00-19.00, Perşembe günü saat 11.00-21.00 ve Pazar günü saat 13.00-19.00 arası açık olacak.