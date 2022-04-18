Antalya’da yaşayan Konyalılar memleket hasreti giderdi

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Ramazan Etkinlikleri, hemşeri geceleriyle renkleniyor. Antalya Konyalılar Derneği işbirliği ile düzenlenen Konyalılar Gecesi’nde yöresel sanatçı Sami Çelik sahne aldı. Çelik, Konya yöresine ait şarkı ve türküleri seslendirirken, kaşık havasına kendini kaptıranlar ilginç görüntüler oluşturdu.

En çok Konyalı’nın yaşadığı şehirlerden biri olan Antalya’da Konyalılar Gecesi düzenlendi. Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Ramazan Etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen gecede Konyalı ünlü şarkıcı Sami Çelik, keyifli bir konser verdi.

Karaalioğlu Parkı’nı dolduran Konyalılar, Sami Çelik’in şarkılarıyla eğlendi. Sıcak ve samimi tavırlarıyla dikkat çeken sanatçı, sahneden inerek konseri dinlemeye gelen vatandaşların yanına gitti ve özçekim yaptı. Konserde Sami Çelik hayranlarına bir de sürpriz yaptı. Çelik, Cengiz Kurtoğlu’nun “Duyanlara duymayanlara” isimli şarkısını seslendirirken, Kurtoğlu’nu görüntülü arayarak konseri izleyenlerle konuşturdu.

“Kaşık oyunu oynadılar”

Bol bol kaşık havasının oynandığı gecenin sonunda Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Konyalı Meclis Üyesi Mithat Aras, Başkan Muhittin Böcek adına Sami Çelik’e çiçek takdim etti.