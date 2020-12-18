banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Yılbaşı yasağı ne zaman başlıyor, hangi günleri kapsıyor?
Yılbaşı yasağı ne zaman başlıyor, hangi günleri kapsıyor?
Kulüpler Birliği'nden 60 saniyelik protesto duyurusu
Kulüpler Birliği'nden 60 saniyelik protesto duyurusu
Bilkent Üniversitesi bütün öğrencilere neden ayna gönderdi?
Bilkent Üniversitesi bütün öğrencilere neden ayna gönderdi?
Ne olacak bu doların hali
Ne olacak bu doların hali

Antalya’da yapılandırmaya başvuru sayısı 230 bini geçti

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin’i ziyaret eden Antalya Vergi Dairesi Başkan Vekili İlhan Karayılan, son yapılandırmayla başvuru sayısının 230 bini geçtiğini bildirdi.

ANTALYA 18.12.2020, 16:53
5
Antalya’da yapılandırmaya başvuru sayısı 230 bini geçti

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin’i ziyaret eden Antalya Vergi Dairesi Başkan Vekili İlhan Karayılan, son yapılandırmayla başvuru sayısının 230 bini geçtiğini bildirdi.

Ziyarette söz konusu Yapılandırma Kanunu’nun kesinleşmiş borçlara ödeme kolaylığı getirdiğini ifade eden Karayılan yapılandırılan borçların peşin veya ilk iki taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde ayrıca indirimler yapılacağını, borçların taksitler halinde ödenebileceğini, borçların takibiyle ilgili vergi ihtilafları sonlandırılacağını söyledi. Vergi Dairelerine ödenmesi gereken vergi ve diğer borçların faizi Yİ-ÜFE oranında yani yaklaşık %75 oranında azaltılacağını vurgulayan Karayılan, vergi aslına bağlı cezaların da tamamen silindiğini, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında da indirim yapıldığını kaydetti.

Peşin ödemede önemli indirim

Borcun peşin ödenmesi halinde katsayı alınmadığı gibi tekrar indirim yapıldığını ve borcun tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde; Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan yüzde 90 oranında, yapılandırılan borcun Kanun kapsamındaki idari para cezalarından olması halinde ceza tutarından da ayrıca yüzde 25 oranında indirim yapıldığını ifade eden Karıyılan şöyle devam etti:

" Taksitli ödeme seçeneğini tercih edenler; İsterlerse ilk taksit ödeme süresi içinde peşin ödeme yapabilir ve getirilen imkânlardan yararlanabilirler. İsterlerse birinci taksiti süresinde ödedikten sonra geri kalan taksitlerin tamamını ikinci taksit ödeme süresi içinde ödeyerek indirim imkânlarından yararlanabilirler. Bu durumda yapılandırma nedeniyle hesaplanan katsayı alınmayacağı gibi Yİ-ÜFE tutarından %50 oranında indirim yapılacak. Yapılandırılan borcun Kanun kapsamındaki idari para cezalarından olması durumunda ceza tutarından %12,5 oranında indirim yapılacak. Yapılandırma Kanunu borçları 18 taksitte 36 aylık bir sürede ödeme imkânı veriyor. Gelir vergisi, kurumlar vergisi, motorlu taşıtlar vergisi, KDV, ÖTV gibi tüm vergiler bu Kanuna göre yapılandırılabilecek. Ayrıca, çok sayıda vatandaşımızı ilgilendiren trafik, nüfus, seçim, askerlik para cezaları, karayollarından usulsüz geçişler nedeniyle kesilen cezalar dahil idari para cezaları Kanun kapsamda yapılandırılabilecek. YURTKUR’dan kredi alan öğrencilerin, öğrenim ve katkı kredisi borçları ile çiftçilerimizin, işletmelerimizin ecrimisil borçları da bu Kanuna göre yapılandırılarak ödenebilecek.”

Kanunun 31 Ağustos 2020 tarihinden önce tahakkuk ederek Kanunun yayımı tarihi itibarıyla kesinleşmiş olan ve bu tarih itibarıyla vadesi geldiği halde ödenmemiş olan ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan borçları kapsadığını belirten İlhan Karayılan, Kanundan yararlanmak isteyenlerin, 31 Aralık 2020 tarihine kadar ilgili vergi dairesine başvuruda bulunmaları gerektiğini sözlerine ekledi. Başvurular Gelir İdaresi Başkanlığının internet adresi www.gib.gov.tr veya e-devlet www.turkiye.gov.tr üzerinden, vergi dairesine gelerek veya posta yoluyla da yapılabilecek."

Ziyarette son yapılandırmanın önemli olduğunu vurgulayan ATSO Başkanı Davut Çetin ise “Kent olarak çok zor bir dönemden geçiyoruz. Pandemi nedeniyle yaşanan kısıtlamalar nedeniyle ağır bir kayıp var. O açıdan bu yapılandırmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Üyelerimiz mutlaka yıl sonuna kadar bu yapılandırmadan yararlansınlar” diye konuştu.

Yapılandırmanın üyeleri ve iş dünyasına duyurulması konusunda ATSO’nun desteği dolayısıyla Başkan Davut Çetin’e teşekkür eden İlhan Karayılan, 17 Kasım’da yürürlüğe giren “7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”un vatandaşların kamuya olan borç yükünün azalacağını belirtti.
banner427
Yorumlar (0)
banner429
banner422
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 12 26
2. Galatasaray 11 23
3. Fenerbahçe 12 23
4. Beşiktaş 11 19
5. Göztepe 12 18
6. Gaziantep FK 11 18
7. Kasımpaşa 12 18
8. Hatayspor 11 18
9. Karagümrük 12 17
10. Malatyaspor 11 16
11. Konyaspor 11 15
12. Başakşehir 12 15
13. Rizespor 11 15
14. Trabzonspor 12 14
15. Antalyaspor 12 14
16. Sivasspor 11 11
17. Gençlerbirliği 11 11
18. Kayserispor 11 10
19. Erzurumspor 12 9
20. Ankaragücü 11 8
21. Denizlispor 11 6
Takımlar O P
1. Tuzlaspor 13 27
2. Altınordu 14 27
3. Giresunspor 14 26
4. Ankara Keçiörengücü 14 24
5. Samsunspor 14 24
6. Altay 13 23
7. Adana Demirspor 13 22
8. İstanbulspor 12 21
9. Bursaspor 14 20
10. Bandırmaspor 14 15
11. Balıkesirspor 13 15
12. Menemen Belediyespor 13 14
13. Ümraniye 14 14
14. Boluspor 13 13
15. Akhisar Bld.Spor 13 13
16. Adanaspor 10 12
17. Ankaraspor 13 9
18. Eskişehirspor 14 2
Takımlar O P
1. Liverpool 13 28
2. Tottenham 13 25
3. Southampton 13 24
4. Leicester City 13 24
5. Everton 13 23
6. M. United 12 23
7. Chelsea 13 22
8. West Ham 13 21
9. Man City 12 20
10. Wolverhampton 13 20
11. Aston Villa 11 19
12. Crystal Palace 13 18
13. Leeds United 13 17
14. Newcastle 12 17
15. Arsenal 13 14
16. Brighton 13 11
17. Burnley 12 10
18. Fulham 13 9
19. West Bromwich 13 7
20. Sheffield United 13 1
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 11 26
2. Real Sociedad 14 26
3. Real Madrid 13 26
4. Villarreal 13 22
5. Barcelona 12 20
6. Sevilla 11 19
7. Granada 12 18
8. Cádiz 13 18
9. Celta de Vigo 13 16
10. Real Betis 13 16
11. Eibar 13 15
12. Valencia 13 14
13. Athletic Bilbao 13 14
14. Elche 11 14
15. Deportivo Alaves 13 14
16. Getafe 12 13
17. Real Valladolid 13 13
18. Levante 12 11
19. Huesca 13 11
20. Osasuna 12 11