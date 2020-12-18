Antalya’da yapılandırmaya başvuru sayısı 230 bini geçti

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin’i ziyaret eden Antalya Vergi Dairesi Başkan Vekili İlhan Karayılan, son yapılandırmayla başvuru sayısının 230 bini geçtiğini bildirdi.

Ziyarette söz konusu Yapılandırma Kanunu’nun kesinleşmiş borçlara ödeme kolaylığı getirdiğini ifade eden Karayılan yapılandırılan borçların peşin veya ilk iki taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde ayrıca indirimler yapılacağını, borçların taksitler halinde ödenebileceğini, borçların takibiyle ilgili vergi ihtilafları sonlandırılacağını söyledi. Vergi Dairelerine ödenmesi gereken vergi ve diğer borçların faizi Yİ-ÜFE oranında yani yaklaşık %75 oranında azaltılacağını vurgulayan Karayılan, vergi aslına bağlı cezaların da tamamen silindiğini, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında da indirim yapıldığını kaydetti.

Peşin ödemede önemli indirim

Borcun peşin ödenmesi halinde katsayı alınmadığı gibi tekrar indirim yapıldığını ve borcun tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde; Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan yüzde 90 oranında, yapılandırılan borcun Kanun kapsamındaki idari para cezalarından olması halinde ceza tutarından da ayrıca yüzde 25 oranında indirim yapıldığını ifade eden Karıyılan şöyle devam etti:

" Taksitli ödeme seçeneğini tercih edenler; İsterlerse ilk taksit ödeme süresi içinde peşin ödeme yapabilir ve getirilen imkânlardan yararlanabilirler. İsterlerse birinci taksiti süresinde ödedikten sonra geri kalan taksitlerin tamamını ikinci taksit ödeme süresi içinde ödeyerek indirim imkânlarından yararlanabilirler. Bu durumda yapılandırma nedeniyle hesaplanan katsayı alınmayacağı gibi Yİ-ÜFE tutarından %50 oranında indirim yapılacak. Yapılandırılan borcun Kanun kapsamındaki idari para cezalarından olması durumunda ceza tutarından %12,5 oranında indirim yapılacak. Yapılandırma Kanunu borçları 18 taksitte 36 aylık bir sürede ödeme imkânı veriyor. Gelir vergisi, kurumlar vergisi, motorlu taşıtlar vergisi, KDV, ÖTV gibi tüm vergiler bu Kanuna göre yapılandırılabilecek. Ayrıca, çok sayıda vatandaşımızı ilgilendiren trafik, nüfus, seçim, askerlik para cezaları, karayollarından usulsüz geçişler nedeniyle kesilen cezalar dahil idari para cezaları Kanun kapsamda yapılandırılabilecek. YURTKUR’dan kredi alan öğrencilerin, öğrenim ve katkı kredisi borçları ile çiftçilerimizin, işletmelerimizin ecrimisil borçları da bu Kanuna göre yapılandırılarak ödenebilecek.”

Kanunun 31 Ağustos 2020 tarihinden önce tahakkuk ederek Kanunun yayımı tarihi itibarıyla kesinleşmiş olan ve bu tarih itibarıyla vadesi geldiği halde ödenmemiş olan ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan borçları kapsadığını belirten İlhan Karayılan, Kanundan yararlanmak isteyenlerin, 31 Aralık 2020 tarihine kadar ilgili vergi dairesine başvuruda bulunmaları gerektiğini sözlerine ekledi. Başvurular Gelir İdaresi Başkanlığının internet adresi www.gib.gov.tr veya e-devlet www.turkiye.gov.tr üzerinden, vergi dairesine gelerek veya posta yoluyla da yapılabilecek."

Ziyarette son yapılandırmanın önemli olduğunu vurgulayan ATSO Başkanı Davut Çetin ise “Kent olarak çok zor bir dönemden geçiyoruz. Pandemi nedeniyle yaşanan kısıtlamalar nedeniyle ağır bir kayıp var. O açıdan bu yapılandırmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Üyelerimiz mutlaka yıl sonuna kadar bu yapılandırmadan yararlansınlar” diye konuştu.

Yapılandırmanın üyeleri ve iş dünyasına duyurulması konusunda ATSO’nun desteği dolayısıyla Başkan Davut Çetin’e teşekkür eden İlhan Karayılan, 17 Kasım’da yürürlüğe giren “7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”un vatandaşların kamuya olan borç yükünün azalacağını belirtti.