Antalya’da WBAF 2022 Akdeniz Kongresi’nde 92 ülkeden yatırımcı ve girişimciler bir araya geldi

Antalya OSB Teknopark’ın ev sahipliğinde ilk kez Antalya’da düzenlenen Dünya Melek Yatırım Forumu Akdeniz Kongresi, Akdeniz ülkelerinin girişimci ve yatırımcılarını bir araya getirdi.

Antalya Organize Sanayi Bölgesi Teknopark ile küresel erken aşama yatırım ve sermaye piyasalarının Davos’u olarak kabul edilen Dünya Melek Yatırım Forumu (World Business Angels Investment Forum-WBAF) iş birliğiyle ilk kez Antalya’da düzenlenen WBAF 2022 Akdeniz Kongresi, Nirvana Cosmopolitan Otel’de gerçekleşti. ‘Pandemi Sonrası Ekonomiler için Dijital Dönüşüm’ temasıyla düzenlenen kongrenin açılışında konuşan OSB Teknopark Başkanı Ali Bahar, uluslararası bir organizasyonu Antalya’ya kazandırmanın onurunu ve mutluluğunu yaşadıklarını aktararak, “Forumun Antalya’da gerçeklemesi, hele ki dijital dönüşüm teması altında gerçekleşmesi, şehrimiz için gerçekten büyük bir şanstır. Her yıl 15 milyonun üzerinde yabancı turiste ev sahipliği yapan Antalya’da gelişen teknoloji ile birlikte turizm sektöründe müthiş bir dönüşüm ve değişim yaşandığını yakından görüyoruz. Turizm artık bir tatil süreci olarak değil, yaşam biçimi olarak benimseniyor. Bu süreçte turizmde internetin etkinliği, interaktif etkileşimin ağırlığı da artıyor. Bu değişimi yakalamanın yolu da teknolojiden geçiyor. Biliyoruz ki bir sosyal medya kullanıcısının her bir sayfa ziyareti, her bir beğenisi yazılımcılar için hizmet ve destinasyon tercihine dair son derece önemli ipuçları barındırıyor. Bu ipuçlarını kullanarak o kişiye kendi evinde ulaşmak gerekiyor. Bunun yolu turizm sektörü ve bilişim sektörü entegrasyonundan geçiyor” dedi.

10 milyon dolarlık Ar-Ge yatırımı

Katılımcılara Antalya’nın bir tarım kenti olduğunu hatırlatan Bahar, “Antalya, tükettiğinden fazlasını üreten, neredeyse dünyanın hemen her noktasına gıda tedariki sağlayan bereketli topraklar üzerine kuruludur. Dijital dönüşümün tarımda sağlayacağı faydaların farkındayız. Üreticilerimizin akıllı teknoloji cihazlarıyla tüm ekim alanını yönetme ve gözlemleme imkanına sahip olması, emek gücünü ve üretim girdi maliyetlerini minimize edip, kaliteli ve yüksek miktarda ürün sağlayabilmesini hedeflemekteyiz” şeklinde konuştu.

Antalya’nın bir diğer lokomotif sektörünün sanayi olduğuna değinen Bahar, 2018 yılında kurdukları Antalya OSB Teknopark’ın girişimcilerin hem yerel hem de küresel olarak büyümeleri için destekleyici bir ortam oluşturduğunu söyledi.

"Girişim Sermayesi Yatırım Fonu kurmak için karar aldık"

Ar-Ge çalışmalarını Antalya OSB Teknopark’da sürdürecek 12 firmanın önümüzdeki 3 yıl içinde Antalya’da 10 milyon dolardan fazla yatırım yapacağını aktaran Bahar, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bugün itibarıyla 12 spin-off şirket teknoparkımıza kabul edilmiştir. Bu şirketlerin yenilik alanları nanoteknoloji, iyon piller, biyoteknolojiden yeşil gübre, robotik, savunma, güneş enerjisi ve akıllı şehirlere kadar uzanmaktadır. Söz konusu bu 12 şirket Teknopark’ımıza önümüzdeki 3 yıl içinde Ar-Ge ve inovasyon için 10 milyon dolardan fazla yatırım yapacaklardır. Erken aşamadaki start-up’lara ve spin off’lara finansal destek sağlamak için bir Girişim Sermayesi Yatırım Fonu kurmak için karar aldık. Hazırlık çalışmaları hızla devam ediyor. Türkiye’nin en büyük 5 organize sanayi bölgesinden biri olan Antalya Organize Sanayi Bölgesi ve Teknopark, dijital dönüşüm yardımıyla girişimciliği desteklemeye devam edecektir. Politika yapıcıları, girişimcileri, yatırımcıları, uzman kişileri, liderleri ve iş insanlarımızı, dijital dönüşümü yeni iş fırsatları oluşturmak için nasıl kullandıkları, finansa erişimdeki optimum yolların neler olduğu hakkında konuşmak ve tartışmak için bir araya getirdik. Akdeniz Bölgesi’nde teknoloji transferinin hızlandırılması, inovasyon kapasitesi ve girişimcilik becerilerinin artırılması ve bölgemizin teknoloji alanında da tarım ve turizmde olduğu gibi bir merkez olmasını hedeflemekteyiz.”

WBAF 2022 Dünya ve Akdeniz Kongresi’nin ilk günü akşam saatlerinde düzenlenen Dünya Mükemmellik Ödülleri gala yemeği ile son buldu. Törende WBAF Başkanı Baybars Altuntaş tarafında kongreye ev sahipliği yapan Ali Bahar ve WBAF ailesine kabul edilen ülke temsilcilerine teşekkür nişanı takdim edildi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası ile Antalya OSB Teknopark Başkanı Ali Bahar’ın ev sahipliğinde gerçekleşen kongreye WBAF Başkanı Baybars Altuntaş, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, sivil toplum kuruluşunun başkan ve yöneticileri, ATSO meclis üyeleri, Antalya OSB sanayicileri, WBAF 2022 için dünyanın 92 farklı ülkesinden gelen yatırımcı ve girişimciler katıldı.