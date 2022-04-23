Antalya’da vali koltuğuna oturan öğrenci, çocukların polis araçlarıyla gezdirilmesini istedi

Antalya’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla temsili vali olan ortaokul öğrencisi Şerife Özbek, bu özel günde çocukların polis araçlarıyla gezdirilmesi talimatını verdi.

Vali Ersin Yazıcı, 23 Nisan kutlamaları çerçevesinde İnönü Ortaokulu 6-A sınıfı öğrencisi Şerife Özbek’i bir günlüğüne makam koltuğuna oturttu. Temsili göreve gelir gelmez Özbek, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan’ı telefonla arayarak ‘çocukların polis aracıyla gezdirilmesi’ talimatı verdi. Talimat sonrası polisler tarafından araçlara alınan çocuklar şehir turuna katıldı.

Gezinin ardından görevliler çocuklara, günüm önemine binayen çeşitli hediyeler takdim etti.