Antalya’da vaka sayısı düşüşünü sürdürüyor

Antalya’da 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayısı düşüşünü sürdürerek, 131,38’e geriledi.

Sağlık Bakanlığı tarafından illerin her 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayılarını gösteren son tablo açıklandı. Tabloya göre, Antalya’da bir önceki hafta olduğu gibi vaka sayılarındaki düşüş devam etti. Kentte 24-30 Nisan tarihleri arasında 200,37 olan 100 bin kişide PCR testi pozitif çıkan kişi sayısı 1-7 Mayıs arasında 131,38’e geriledi. Tam kapanma tedbirleri kapsamında Antalya’da vaka sayısının daha da düşmesi bekleniyor.

Akdeniz’in en fazla vaka görülen kenti Isparta

Batı Akdeniz bölgesi illerinden Isparta’da da vaka sayılarında düşüş sürüyor. Kentte 24-30 Nisan tarihleri arasında 243,92 olarak belirlenen 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayısı son tabloda 211,44’e düştü. Isparta, bu rakamla Akdeniz bölgesinde en çok vaka görülen kent olma özelliğini sürdürüyor.

Burdur’da rakam 170,73’e düştü

Burdur’da ise 100 bin kişide görülen vaka sayısı 1-7 Mayıs arasında 170,73 olarak tespit edildi. Burdur’da vaka sayısı bir önceki hafta 216,78 olarak belirlenmişti.