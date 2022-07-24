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Antalya’da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir araçta uyuşturucu ele geçirilirken, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

ANTALYA 24.07.2022, 13:06
Antalya’da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir araçta uyuşturucu ele geçirilirken, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Manavgat Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince Doğançam mevkiinde bir araç şüphe üzerine durduruldu. Araçta bulunan D.A., M.G. ve M.A. isimli şahısların tedirgin tavırları üzerine detaylı arama yapıldı. Narkotik dedektör köpeği Pars ile yapılan aramalarda 51,89 gram metamfetamin ve 4,51 gram eroin ele geçirildi. Bulunan uyuşturucuya el konulurken, D.A., M.G. ve M.A. gözaltına alındı. Araç durdurulmadan bir süre indiği tespit edilen E.D. isimli kişi de yakalanarak gözaltına alındı.

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