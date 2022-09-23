Antalya’da trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıt sayısı 1 milyon 281 bin 506 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Antalya’da trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı Ağustos ayı sonu itibariyle 1 milyon 281 bin 506 oldu.

TÜİK Ağustos ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerini yayınladı. İstatistiklere göre, Türkiye’de trafiğe kaydı yapılan toplam taşıt sayısı geçen yılın Ağustos ayına oranla yüzde 16,5 oranında artarak toplam 26 milyon 29 bin 230 oldu. Bu taşıtların yüzde 54,1’ini otomobil, 16,2’sini kamyonet, 15,3’ünü motosiklet, 7,9’unu traktör, 3,5’ini kamyon, 1,9’unu minibüs, 0,8’ini otobüs ve yüzde 0,3’ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Sadece Ağustos ayı itibariyle Türkiye’de 111 bin 759 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.

Antalya’da trafiğe kayıtlı araç sayısı Ağustos ayı sonu itibarıyla 1 milyon 281 bin 506 olurken, Isparta’da 193 bin 597, Burdur’da ise toplam kayıtlı araç sayısı 145 bin 670 oldu.