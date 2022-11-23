Antalya’da trafiğe kayıtlı kara motorlu taşıt sayısı 1 milyon 297 bin 321 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Antalya’da trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı ekim ayı sonu itibarıyla 1 milyon 297 bin 321 oldu.

TÜİK, ekim ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerini yayınladı. İstatistiklere göre Türkiye’de trafiğe kaydı yapılan toplam taşıt sayısı geçen yılın eylül ayına oranla yüzde 19,5 artarak toplam 26 milyon 229 bin 1 oldu. Bu taşıtların yüzde 54’ünü otomobil, 15,5’ini motosiklet, 16,1’ini kamyonet, 7,9’unu traktör, 1.9’unu minibüs, 0,8’ini otobüs, 3,5’ini kamyon, 0,3’ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19,5 arttı. Ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı motosiklette yüzde 61,3, otobüste yüzde 28,3, kamyonette yüzde 24, kamyonda yüzde 16, traktörde yüzde 14,5, otomobilde yüzde 0,6 artarken, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 25,7 ve minibüste yüzde 7,8 azaldı.

Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı ekim ayı sonu itibarıyla 26 milyon 229 bin 1 oldu. Ekim ayında 762 bin 921 adet taşıtın devri yapıldı. Ocak-ekim döneminde 1 milyon 9 bin 902 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.

Antalya’da trafiğe kayıtlı araç sayısı ekim ayı sonu itibarıyla 1 milyon 297 bin 321’e ulaşırken, Isparta’da 194 bin 738’e, Burdur’da 146 bin 669’a yükseldi.