Antalya’da trafiğe kayıtlı kara motorlu taşıt sayısı 1 milyon 289bin 312 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Antalya’da trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı eylül ayı sonu itibariyle 1 milyon 289 bin 312 oldu.

TÜİK Eylül ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerini yayınladı. İstatistiklere göre, Türkiye’de trafiğe kaydı yapılan toplam taşıt sayısı geçen yılın eylül ayına oranla yüzde 10,2 oranında artarak toplam 26 milyon 129 bin 4 oldu.

Bu taşıtların yüzde 38.9’unu otomobil, 36.5’ini motosiklet, 14,0’ını kamyonet, 6,4’ünü traktör, 0,4’ünü otobüs, 3,3’ünü kamyon, 0,1’ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 8,3 azaldı. Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,2 arttı.

Eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı kamyonda yüzde 61,0, motosiklette 38,9, kamyonette 25,7 ve otobüste 6,7 artarken minibüste 57,5, özel amaçlı taşıtlarda 15,0, otomobilde 10,5 ve traktörde 0,8 azalma oldu. Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı eylül ayı sonu itibarıyla 26 milyon 129 bin 4 oldu. Eylül ayında 740 bin 861 adet taşıtın devri yapıldı. Ocak-Eylül döneminde ise 907 bin 499 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.

Antalya’da trafiğe kayıtlı araç sayısı eylül ayı sonu itibarıyla 1 milyon 289 bin 312’ye ulaşırken, Isparta’da 194 bin 160’a, Burdur’da ise 146 bin 206’ya ulaştı.