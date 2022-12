Antalya’da tapu mağdurları için olumlu gelişme

Antalya’nın en değerli parkları, kamu binaları, otelleri ve 10 bin civarında konutun bulunduğu yaklaşık 4 bin dönümlük arazide hak sahiplerinin mağduriyeti devam ederken, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek çözüm için yeşil ışık yaktı.

Geçen yüzyılın ortasında açılan ve 2006 yılında nihayet tapu sahipleri adına tescil edilen Meltem Mahallesi’ndeki hak sahiplerinin avukatlarından Ahmet Muhtar Kızıltan, ağustos ayında Facebook hesabından Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’e açık mektup yazmıştı. Kızıltan mektubunda, “60 yıl süren bir kadastro davasından sonra 2006 yılında Antalya’nın köklü 400 ailesi Yargıtay onaması ile 4520 ada 48 ve daha birçok parselde 1/3 Hazine hissesi ile birlikte hak sahibi oldu. Her bir parselde yaklaşık 800 ila 900 hissedar ve aileleri var. 2006 yılından bu yana 16 yıldır binlerce kişi Belediyemize arsa vergisi ödeme görevlerini yerine getiriyorlar. Fakat devletin kendilerine hak olarak tanıdığı mülkiyet hakkını plan yapılmamış olmasından dolayı kullanamıyorlar” demişti.

Avukat Ahmet Muhtar Kızıltan, mektubunda arsa sahiplerinin yüzlerce taşınmazlarından içerisinde sadece Antalyaspor, akaryakıt tesis alanı ve turizm alanı olan sadece bir parsellerinde imar düzenlemesi yapıldığını ifade etmişti. Kızıltan, Meltem Mahallesi’ndeki Antalyaspor tesislerini de içeren 4520 ada ve 48 parsele yönelik Mecliste kabul edilen imar planları için tapu sahipleri adına belediyeyle birlikte çalışarak hem arsa sahiplerinin hem de Antalyaspor’un ihtiyaçlarını gözeten bütüncül bir plana önderlik etmesini ve ortak çözüm konusunda birlikte çalışmak istediğini belirtmişti.

Mektubun ardından Muhittin böcek harekete geçti

Başkan Böcek mektubun ardından harekete geçerek, 30 Kasım’da Antalya Büyükşehir Belediyesinde konuyla ilgili bir toplantı gerçekleştirdi. Böcek’in başkanlık yaptığı toplantıya mal sahiplerinin bazı avukatları ile her iki taraftan şehir plancısı ve haritacıları katıldı. Böcek, toplantıda konuyla ilgili çözüm bulmaya çalışacaklarını ifade ederek, “Her sorunda olduğu gibi bu sorunda da işlemin kalbine Antalya’mızı, Antalya’da yaşayan her kesimden her anlayıştan insanın

çıkarlarını oturtuyoruz. Sorunları aşarken gücümüzü bu anlayıştan alıyoruz. Mağduriyet yaşayan Meltem Mahallesi maliklerinin sorununu da yine bu anlayışla çözmeye çalışacağız” dedi.

Muhittin Böcek, konuya her kesim açısından çözüm odaklı yaklaşarak teknik kadrolarına bu konuda çalışmaları konusunda talimat verdi.

Belediyenin çözüm yaklaşımı hak sahiplerini sevindirdi

Tapu sahibi aileler, yıllardır maliki oldukları yüzlerce parselin tamamını içeren bir plan yapılmasını ve sorunun kökünden çözülerek Antalyalı 400 ailenin 78 yıl sonra haklarına kavuşmaları için yetkililerden çözüm bekliyor. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in konuyla ilgili çözüm yaklaşımı tapu sahipleri tarafından sevinçle karşılanırken, hak sahipleri konunun yakından takipçisi olacaklarını ifade ettiler.