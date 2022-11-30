Antalya’da suya indirim

Antalya Büyükşehir Belediyesi 2023 yılı bütçesinin görüşüldüğü ASAT Genel Kurulu’nda suya indirim yapıldı. 1 Ocak 2023 itibarıyla Antalya’da mesken abonelerinde 5 tona kadar suyun tonu 1 lira oldu. 6-20 ton arası ikinci kademede ise suyun tonu 11 lira olarak belirlendi. Ticarethanelerde 10 tona kadar suyun tonu 23.60 liradan 11 liraya indirildi. Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdiklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, “Antalya’da 5 ton su bir ekmek parası oldu. Meskenlerde daha önce 290 lira gelen bir fatura, indirimin ardından 126 liraya düşecek” dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi 2023 yılı bütçesinin görüşüldüğü ASAT Genel Kurulu gerçekleştirildi. Genel kurulda suya indirim kararı alındı. Yeni yılda yeni tarife ile Antalya’da mesken abonelerinde 5 tona kadar ilk kademe tarifede suyun tonu 1 lira olurken, 6-20 ton arası ikinci kademede tonu 11 lira olarak belirlendi. Kırsal mahallelerde ise 5 tona kadar birinci kademe 1 lira, 6-20 tona kadar ikinci kademe ise 2 lira 75 kuruş oldu. Ticarethanelerde 10 tona kadar suyun tonu 23.69 liradan 11 liraya indirildi. Kırsalda hayvan besiciliğiyle uğraşan 5 bin 911 vatandaşın 50 metreküpe kadar suyu 1 liradan kullanması kararı alındı. 50 ton su kullanan besici artık 50 lira su faturası ödeyecek.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, her ne kadar elektriğe yapılan zamlar, yüksek işletme ve yatırım maliyetleri her geçen gün artmış olsa da su fiyatlarıyla ilgili düzenleme yapılması için Plan Bütçe Komisyonunda konunun ele alınmasını istediğini söyledi. 1 milyon 397 bin 852 abonenin bulunduğu Antalya’da su temininin derin kuyulardan dalgıç pompa ve motorlar vasıtasıyla elektrik kullanılarak yapıldığını hatırlatan Başkan Böcek, ASAT’ın 2022 Ekim ayı elektrik giderinin 182 milyon lira olduğunu hatırlattı.

“Türkiye’de ilki gerçekleştiriyoruz”

ASAT’ta suya indirim yapılmasıyla ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu üyeleri ve siyasi partilerin grup sözcüleri ile toplantı yaptıklarını söyleyen Başkan Muhittin Böcek, “Arkadaşlarım suyla ilgili çok ince hesap yaptı. Türkiye’de bir ilki gerçekleştiriyoruz. 5 tona kadar suyun tonunu 1 lira yapıyoruz. Antalya’da artık 5 ton su bir ekmek parası, yani 5 TL. Bu indirimden ilk etapta 1 milyon 201 bin 660 mesken yararlanacak. Dar gelirli ailelerimiz için önemli bir indirim. Göreve gelmeden önce öğrencilerimize 5 ton su bedava demiştik. Şu an vatandaşımıza da bedavaya yakın bir fiyata su sağlayacağız. Geçen ay 290 lira su faturası ödeyen vatandaşımız indirimle 126 TL ödeyecek. Hakkaniyet içerisinde bir devrim yapıyoruz bugün burada” dedi.

Esnafa müjde

Başkan Böcek, engelli vatandaşlara da su tarifesinde yüzde 40 indirim yaptıklarını açıkladı. Belediyeden sosyal yardım alan vatandaşlardan 10 tona kadar ücret almayacaklarını belirten Başkan Muhittin Böcek, zor günler geçiren küçük esnafı da unutmadıklarını vurgulayarak, ticarethanelerde 10 tona kadar 23.69 lira olan tarifeyi 11 liraya düşürdüklerini müjdeledi. Başkan Böcek, Manavgat yangınında zarar gören 3 bin 500 abonenin geçmiş su borçlarını üstlendiklerini, ayrıca üniversite öğrencilerine Can Suyun Projesi çerçevesinde 5 ton suyun ücretsiz olarak verilmeye devam edileceğini de açıkladı.

“En ucuz il haline geldi”

Başkan Böcek, yapılan indirimle 5 tona kadar kullanımda Antalya’nın 30 büyükşehir arasında suyun en ucuz olduğu il haline geldiğinin altını çizdi. Yapılan düzenleme ile 6360 Sayılı Bütünşehir Kanunu ile ortaya çıkan ve günümüze kadar gelen farklı birçok tarife ile su fiyatları arasındaki adaletsizliğin ve dengesizliğin giderilmesini sağladıklarını söyleyen Başkan Böcek, “Örneğin Kaş’ın İslamlar Mahallesi’nde bir villada suyun kullanımı tonu 1,95 lira, Alanya ilçe merkezinde 11,82 lira iken, Varsak’ta gecekonduda yaşayan dar gelirli vatandaşımızın mesken suyu tonu 16,25 liraydı. Yeni tarife ile 1 milyon 201 bin 660 mesken abonesi için yaptığımız indirimle hem adaletsizliği giderdik hem de tarifelerdeki farklılıkları ortadan kaldırdık. 0-5 ton arası tonu 1 lira, 6-20 ton arası 11 lira, 21 ton ve üzeri aşırı kullanım 18 lira oldu. Çok tüketen ile dengeli tüketen arasında fiyat düzenlemesinin yapılmasını sağladık. Tarife sınır limitini halkın menfaatine yükselttik. Böylelikle tarifelerde denge sağlandı” diye konuştu.

ASAT bütçesi 7 milyar 740 milyon lira

Toplantıda ASAT Genel Müdürlüğü’nün 2023 Mali Yılı Bütçe Tasarısı da görüşüldü. Görüşmeler sonucunda ASAT’ın 2023 yılı bütçesi 7 milyar 740 milyon TL olarak karara bağlandı. ASAT Genel Kurulu’nda ayrıca ‘Kemer-Çamyuva Atıksu Arıtma Tesis ve Bağlantılı Altyapı Tesisleri Yapım İşi’ için Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Antalya Büyükşehir Belediyesi arasında protokol imzalaması için Büyükşehir Belediyesi ve ASAT Yönetim Kurulu Başkanı Muhittin Böcek’e yetki verilmesi oy birliğiyle kabul edildi.