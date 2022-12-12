Antalya’da seyir halindeki otomobilde yangın

Antalya’nın Serik ilçesinde seyir halindeki otomobilde yangın çıktı.

Olay, Serik ilçesine bağlı Orta Mahalle Başöğretmen Caddesi’nde akşam saatlerinde meydana geldi. Havanın yağışlı olmasından dolayı çocuğunu okuldan almak için otomobille yola çıkan sürücü, motordan dumanlar yükselince aracını yol kenarına çekti. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede yanan aracı söndürdü. Yangında araçta hasar meydana geldi.