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Antalya’da salsa rüzgarı

Türkiye Dans Sporları Federasyonu 2021-2022 Sezonu Sportif Salsa Ligi birinci etabı Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde başladı. Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen 500 dansçı Antalya’da salsa rüzgarı estiriyor.

ANTALYA 11.12.2021, 17:50
Antalya’da salsa rüzgarı

Türkiye Dans Sporları Federasyonu 2021-2022 Sezonu Sportif Salsa Ligi birinci etabı Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde başladı. Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen 500 dansçı Antalya’da salsa rüzgarı estiriyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Fatih Haktan Coşkun Gençlik ve Spor Kulübü işbirliğiyle düzenlenen Türkiye Dans Sporları Federasyonu 2021-2022 Sezonu Sportif Salsa Ligi birinci etabı Cam Piramit’te başladı. Renkli görüntülerin yaşandığı turnuvaya Türkiye’nin her yerinden ve her yaş grubundan yaklaşık 500 dansçı katıldı. 13 kategoride gerçekleşen Salsa Ligi’nde 5 yaşından 70 yaşına kadar sporcular danslarıyla izleyenlerin beğenisini topladı. Minikler ve yıldızlar kategorilerinde dereceye giren dansçılara madalya verildi. Antalyalıların ücretsiz olarak izleyebileceği yarışma, 12 Aralık Pazar günü de 10.00 ve 18.00 saatleri arasında devam edecek.

Sanata desteğe devam edeceğiz

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Daire Başkanı Okan Yavuz, salsa denilince akla özgürlüğün geldiğini ifade ederek, “Gençleri özgür düşünce ile yetiştirdiğiniz için velilerimize ve antrenörlerimize teşekkür ediyorum. Başkanımız Muhittin Böcek’in direktifiyle sanata sanatçıya ve spora destek olmaya devam edeceğiz” dedi.

Başkan Böcek’e teşekkür

Türkiye Dans Sporları Konfederasyonu Başkanı Tolga Han Çinkitaş, pandemiden dolayı özellikle eşli danslarda yaşanan sıkıntıyı atlattıklarını ifade ederek, “Dünya pistlerinde ve uluslararası arenada daha büyük organizasyonlarda buluşacağımıza inanıyorum. İlk organizasyondan bugüne kadar desteğini esirgemeyen Başkan Muhittin Böcek’e teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Uluslararası boyut

FHC Gençlik ve Spor Kulübü Antrenörü Fatih Haktan Coşkun, yeni sezonun ilk yarışmasını düzenlemekten duyduğu heyecanı dile getirerek, 2019’da Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek katkıları ile başlattıkları ve geleneksel olarak devam ettirmeyi planladıkları müsabakaya ilerleyen yıllarda uluslararası boyut kazandırmayı hedeflediklerini kaydetti.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Daire Başkanı Okan Yavuz, Türkiye Dans Sporları Konfederasyonu Başkanı Tolga Han Çinkitaş ve FHC Gençlik ve Spor Kulübü Antrenörü Fatih Haktan Coşkun’a teşekkür plaketi verdi.

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