Antalya’da Ramazan etkinlikleri

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Karaalioğlu Parkı’nda düzenlediği geleneksel Ramazan Etkinlikleri çerçevesinde gerçekleşen Tarkan Köylü’nün ‘Kum Gösterisi’ ilgi çekti. Öte yandan Büyükşehir Belediyesi, Kepez ilçesi Baraj Mahallesi sakinlerine de iftar yemeği ikram etti.

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Geleneksel Ramazan Etkinlikleri ikinci gününde de devam etti. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinlik iftar sonrası Karagöz-Hacivat gölge oyunu ile başladı. Ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi Bando ve Orkestrası bir konser verdi.

Büyükşehir Belediyesi Ramazan Şenlikleri çerçevesinde Kum Sanatçısı Tarkan Köylü de bir gösteri sundu. Köylü’nün ‘Kum Gösterisi’ izleyenlerin beğenisini aldı. Tarkan Köylü, Malazgirt Savaşı, Fatih Sultan Mehmet, Kurtuluş Savaşı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü kum üzerinde anlattı. Köylü, en son Antalya manzarası ile gösteriyi tamamladı. Sanatçı Tarkan Köylü’nün kum tanecikleriyle yaptığı gösteri büyük alkış aldı.

“Mobil aşevi Kepez’de”

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Mobil Aşevi ile mahalleleri dolaşarak, vatandaşlara sıcak yemek ikramı da gerçekleştiriyor. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’na ait Mobil Aşevi, Ramazan’ın ikinci günü Kepez ilçesi Baraj Mahallesi’nde bin 500 kişiye dört çeşit iftar yemeği dağıttı. Mobil Aşevi, Ramazan ayı boyunca ağırlıklı olarak Kepez ilçesindeki mahallelerde olacak.