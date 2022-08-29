Antalya’da rahvan atlar nefes kesecek

Bu yıl 9.’su düzenlenecek Geleneksel Ormana Rahvan At Yarışları, yabani yılkı atlarının yaşam alanı olan Antalya’nın İbradı ilçesi Ormana mahallesi Eynif Ovası’nda yapılacak.

İbradı Belediyesi, Ormana Rahvan Atçılık ve Geleneksel Sporlar Kulübü ile Ormana Yardımlaşma ve Kalkınma Vakfı, Abdullah Nevzat Özgüven Vakfı, Ahmet ve Zerrin Ellialtıoğlu Vakfı, Ormana Yardımlaşma ve Kalkınma Derneği, Ormana Rahvan Atçılık ve Geleneksel Sporlar Spor Kulübü Derneği ve Ormana Gençlik ve Yardımlaşma Derneği tarafından bu yıl 9.’su düzenlenecek Ormana Rahvan At Yarışları 4 Eylül Pazar günü yapılacak. Türkiye’nin çeşitli yerlerinden gelen atçıların katılımıyla gerçekleştirilecek yarışma, Baş, Baş Altı, Büyük Orta, Küçük Orta, Yolbiteren At, Yolbitiren Tay, Yolbitiren İkili Tay, Deste, Dörtlü Tay, Üçlü Tay, İkili Tay, Yöre Atları ve Safkan Arap Atları kategorilerinde yapılacak.

Toplamda 60 bin TL ödül dağıtılacak yarış, Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonun gözetiminde olacak.