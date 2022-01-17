Antalya’da portakal ağaçlarında buz sarkıtları

Antalya’nın Finike ilçesinde zirai don uyarısı sonrası harekete geçen çiftçiler, ilçenin önemli tarım ürünlerinden portakalın donmaması için gece boyunca spring sulama yaptı. Yapılan spring sulama sonrası portakal ağaçlarında buz sarkıtları oluştu.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünün Antalya il genelinde verdiği zirai don uyarısına karşı çiftçiler tedbirlerini alıyor. 2 gün süren don olayına karşı nöbette olan çiftçiler dün gecede Finike ilçesinde portakalların donmaması için spring sulama yaptı. Spring sulama sonrasında ise portakal ağaçlarında buz sarkıtları oluşurken yüzlerce ülkeye ihraç edilen meyve, zirai dondan korundu.