Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 21°
açık
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN TV Ekovitrin ARŞİV LOJİSTİK OTOVİTRİN POLİTİKA SAĞLIK TURİZM DÜNYA
BİST
105520
ALTIN
379.423
DOLAR
6.8125
STERLİN
8.4247
EURO
7.5605
Avrupa, Türk kirazını bekliyor
Avrupa, Türk kirazını bekliyor
Kedi yavrularına annelik yapıyor
Kedi yavrularına annelik yapıyor
1 ayda 5 motosiklet çaldılar
1 ayda 5 motosiklet çaldılar
SANKO Üniversitesi’nde sanal konferans
SANKO Üniversitesi’nde sanal konferans

Antalya’da plaj ve kafeler açılıyor

MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANI ÜMİT UYSAL, ANTALYA’NIN AKDENİZ’E UZANDIĞI EN UÇ NOKTA BABABURNU’NDAN GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN “HİÇ ŞÜPHESİZ Kİ ANTALYA DÜNYANIN EN GÜZEL YERİDİR” DEDİĞİ ERENKUŞ’A FALEZ SAHİL BANDINDA BULUNAN KAFE VE PLAJLARIN HAZİRAN AYI ORTASINDA AÇILACAĞINI SÖYLEDİ. BAŞKAN UYSAL, “TEDBİRİ ELDEN BIRAKMADAN YENİ SÜRECİ HEP BİRLİKTE YAŞAYACAĞIZ. HAYIRLI OLSUN” DEDİ.

Antalya’da plaj ve kafeler açılıyor

MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANI ÜMİT UYSAL, ANTALYA’NIN AKDENİZ’E UZANDIĞI EN UÇ NOKTA BABABURNU’NDAN GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN “HİÇ ŞÜPHESİZ Kİ ANTALYA DÜNYANIN EN GÜZEL YERİDİR” DEDİĞİ ERENKUŞ’A FALEZ SAHİL BANDINDA BULUNAN KAFE VE PLAJLARIN HAZİRAN AYI ORTASINDA AÇILACAĞINI SÖYLEDİ. BAŞKAN UYSAL, “TEDBİRİ ELDEN BIRAKMADAN YENİ SÜRECİ HEP BİRLİKTE YAŞAYACAĞIZ. HAYIRLI OLSUN” DEDİ.

31 Mayıs 2020 Pazar 11:08
0 Okunma
Antalya’da plaj ve kafeler açılıyor

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya’nın Akdeniz’e uzandığı en uç nokta Bababurnu’ndan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Hiç şüphesiz ki Antalya dünyanın en güzel yeridir” dediği Erenkuş’a falez sahil bandında bulunan kafe ve plajların haziran ayı ortasında açılacağını söyledi. Başkan Uysal, “Tedbiri elden bırakmadan yeni süreci hep birlikte yaşayacağız. Hayırlı olsun” dedi.

Muratpaşa Belediyesi, Antalya’nın simgesi falez bandında yer alan DenizYüzü ve DağYakası kafeleriyle birlikte 5 mavi bayraklı plajını haziran ortasında hizmete açıyor. Korona virüs önlemleri kapsamında kapatılan Adalya Vakfı Engelsiz Kafe ise pazartesi günü sadece kafe ve restoran hizmetiyle kapılarını yeniden açıyor. Belediye Başkanı Uysal, sosyal mesafe kuralları uyarınca düzenleme çalışmalarını devam ettiği Ziya Gökalp Kent Parkı içinde bulunan DenizYüzü Kafe’de incelemelerde bulundu. Bir yanda, kafenin bahçesinde mesafe ölçümleri yapılarak masa ve sandalyeler yerleştirilip alanın dezenfeksiyonu gerçekleştirilirken Başkan Uysal, masalarda kalabalıkların oluşmasını engelleyecek tüm tedbirlerin alınmasını istedi. Normalleşme adımları kapsamında pandemi döneminde kullanılmayan belediye işletmelerinin haziran ayı ortasında tamamen açılacağını belirten Başkan Uysal, "Lara kıyı bandımızda komşularımızın çok ilgi gösterdiği gerek Erdal İnönü gerekse Ziya Gökalp kent parkları içindeki kafelerimizi hazırlıyoruz. Plajlarımızı da bu ayın ortasında yeni kullarımıza uyarak, mesafe ve hijyene dikkat ederek komşularımızın kullanımına açıyoruz. Hayırlı olsun. Tedbiri elden bırakmadan, yeni süreci hep birlikte yaşayacağız" ifadelerinde bulundu.

"Temassız tuvaletler"

Muratpaşa Belediyesi, her iki kafesinde masa ve sandalye düzenlemesinin yanı sıra lavabo ve tuvaletlerde de değişikliğe giderek temassız hale getiriliyor. Tuvaletlere el değmeden açılacak kapıların, sensörlü muslukların ve sabunlukların yerleştirilmesi için çalışmalar devam ederken kafelerin giriş ve çıkışlarına el dezenfekte makineleri konulacak.

Diğer yandan, belediyenin falezlerinin denizle buluştuğu noktada bulunan 5 falez plajında da çalışmalar devam ediyor. İnciraltı Falez Plajında kış ayında sökülen ahşap platformun montajı tamamlandı ve sosyal mesafeye uygun olarak şezlonglar yerleştirildi. Konserve Koyu Falez Plajı’nda platformun montajına devam edilirken sırasıyla Mobil ve Erdal İnönü Kent Parkı ve Erenkuş falez plajlarında çalışmaların Haziran ortasına kadar tamamlanıp yeni kullanım kurallarıyla birlikte hizmete açılması planlanıyor.

Falez bandında yer alan Muratpaşa Belediyesi Adalya Vakfı Engelsiz Kafe ise pazartesi günü kapılarını açacak. Engelli bireyler ailelerine yönelik sosyal destek programları yürüten yaşam alanında şimdilik kafe ve restoran hizmeti verileceğini belirten Adalya Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Yılmaz Altun, “Pazartesi’den itibaren açılacağız. Hafta sonunu masa aralıklarının, sandalye mesafelerinin ayarlanmasıyla geçirdik. Bununla birlikte masa ve sandalyelerin yanı sıra yaklaşık 8 dönüm alana kurulu Engeliz Kafe’mizin açık ve kapalı alanlarını başta sona dezenfekte ettik” dedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Büyükşehir Belediyesi muhtarları dinliyor
Büyükşehir Belediyesi muhtarları dinliyor
Serik’te basınç sorunu çözüldü
Serik’te basınç sorunu çözüldü
Kepez Millet Kıraathanesi açılıyor
Kepez Millet Kıraathanesi açılıyor
Antalya Havalimanına kısıtlama sonrası ilk uçak yarın 11:39’da iniyor
Antalya Havalimanına kısıtlama sonrası ilk uçak yarın 11:39’da iniyor
Karantinadan çıkan mahalleliye destek
Karantinadan çıkan mahalleliye destek
Antalya'da trafikte tekme tokatlı kavga
Antalya'da trafikte tekme tokatlı kavga
Bir anda ortaya çıktı, köpekli çifte dünyayı dar etti
Bir anda ortaya çıktı, köpekli çifte dünyayı dar etti
Tütüncü yapımı tamamlanan cemevini inceledi
Tütüncü yapımı tamamlanan cemevini inceledi
413 kaçak yapının tespit edildiği Antalya'da yıkımlar devam ediyor
413 kaçak yapının tespit edildiği Antalya'da yıkımlar devam ediyor
Olimpos koruma amaçlı imar planına tepkiler
Olimpos koruma amaçlı imar planına tepkiler
Muratpaşa, Cuma’ya hazır
Muratpaşa, Cuma’ya hazır
Başkan Tütüncü’den çocuklara eğitim yatırımı
Başkan Tütüncü’den çocuklara eğitim yatırımı
Döşemealtı’nda camiler dezenfekte ediliyor
Döşemealtı’nda camiler dezenfekte ediliyor
Gürsu’ya modern muhtarevi
Gürsu’ya modern muhtarevi
Domates kasasında havuz keyfi
Domates kasasında havuz keyfi
Şehzade Korkut Camiinde işlemeler kılı kırk yararak seçiliyor
Şehzade Korkut Camiinde işlemeler kılı kırk yararak seçiliyor
Alanya’da yufka imalathaneleri ve çay ocakları denetlendi
Alanya’da yufka imalathaneleri ve çay ocakları denetlendi
Şehirleşen mahalleye 35 bin metrekare yeşil alan
Şehirleşen mahalleye 35 bin metrekare yeşil alan
Türkiye’de ilk Verem Araştırma Merkezi AÜ’de kuruldu
Türkiye’de ilk Verem Araştırma Merkezi AÜ’de kuruldu
Kaş’ta eski okul binaları hayat buluyor
Kaş’ta eski okul binaları hayat buluyor

banner371

banner363

banner380

banner381

banner376

banner361

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Ekovitrin

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim