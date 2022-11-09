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Antalya’da otomobil sulama deposuna çarptı: 1 yaralı
Antalya’nın Serik ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin sulama deposuna çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
ANTALYA 09.11.2022, 15:03
Antalya’nın Serik ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin sulama deposuna çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
Kaza, Serik ilçesine bağlı Orta Mahalle Belek turizm merkezi yolunda sabah saatlerinde meydana geldi. Kaan Ş.’nin kullandığı 07 EA 413 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjde bulunan sulama deposuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, kaldırıma çarparak durdu. Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Kaan Ş., ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri kazaya ilişkin inceleme başlattı.