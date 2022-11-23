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Antalya’da otomobil kayalıklara çarptı: 1 yaralı
Antalya’nın Akseki ilçesinde otomobilin yol kenarındaki kayalıklara çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
ANTALYA 23.11.2022, 16:45
Antalya’nın Akseki ilçesinde otomobilin yol kenarındaki kayalıklara çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, Akseki-Seydişehir Karayolu Kumlu Boğazı mevkiinde meydana geldi. Akseki yönüne seyir halinde bulunan Murat T. idaresindeki 07 ALB 746 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kayalıklara çarptı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, araçtaki Enes B. hafif yaralandı. Yaralı ambulansla Akseki Devlet Hastanesine kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.