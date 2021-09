Antalya’da ormanlık alanlara giriş yasağı uzatıldı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz günü başlayan ve 10 gün süren orman yangınlarından sonra getirilen orlanlık alanlara giriş yasağı hava şartları da göz önünde bulundurularak Antalya Valiliğince 30 Eylül’e kadar uzatıldı.

Antalya Valiliği, yazılı bir genelge ile ormanlara giriş yasağın uzatıldığının duyurusunu yaptı. Genelgede, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü hava tahmin raporlarıyla bölgede mevsimsel sıcaklık değerlerinin artacağı, buna dayalı olarak önümüzdeki günlerde oluşabilecek olağanüstü hava halleri nedeniyle, Antalya’da orman yangınlarının artabileceği değerlendirildiği belirtildi. Antalya genelindeki tüm ormanlık sahalara yetkililer dışında başkasının girmesinin kesinlikle yasak olduğu, ormanlık alan çevrelerinde ve içinden geçen yollarda, orman kenarında mola vermek ve piknik yapmak, mangal, semaver ve ateş yakmak yasaklandığı vurgusu yapıldı.

Ormanlık bölgelerdeki köy ve mahalleler başta olmak üzere orman içi, orman bitişiği ve ormanla ilişiği olmayan köy veya mahalleler de dahil anız, bağ-bahçe, zeytinlik ve tarla temizliğinden meydana gelen dallar ve her türlü bitki örtüsünün yakılmasının da yasak olduğu belirtildi. Ormanlık alan civarındaki tesisler ile sanayi kuruluşlarının, orman alanlarını etkileyebilecek her türlü faaliyet nedeniyle oluşabilecek yangın riskine karşı önleyici bütün tedbirleri eksiksiz alacakları, enerji nakil hatlarının yapım ve bakımıyla ilgili kuruluşlar hatların özellikle ormanlık alanlardan geçen bölümlerinde gerekli bakımları yapacakları belirtilen açıklamada yangın riskine karşı her türlü tedbiri alacağı ve gerekirse de enerji kesintisi uygulanacağı duyuruldu.