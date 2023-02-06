Antalya’da oda ve borsalardan deprem bölgesine yardım kampanyası

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve çevre illerde de ağır yıkıma neden olan deprem felaketinin ardından harekete geçen Antalya’daki oda ve borsalar ile Organize Sanayi Bölgesi, yardım kampanyası başlattı.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası, Antalya Ticaret Borsası, Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası, Kumluca Ticaret Borsası ile Antalya Organize Sanayi Bölgesi koordinasyonunda deprem bölgesindeki vatandaşların acil ihtiyaçlarının karşılanması için yardım malzemeleri toplanacağı duyuruldu. ANFAŞ Antalya EXPO Center’da toplanarak afet bölgesine ulaştırılacak olan yardımlarda öncelikle kabul edilecek malzemeler belirlendi. Yardımda bulunmak isteyenler, eldiven, mont, bere, çocuk mont ve kışlık giysi, tüplü katalitik soba, yatak battaniye, powerbank, gıda kolisi, çocuk bezi, çocuk maması, hijyenik ped, temizlik ve hijyen malzemelerine ağırlık verilmesine dikkat çekildi. Yardımda ikinci el ve kullanılmış malzemenin kabul edilmeyeceği vurgulandı.

Kampanyaya destek vermek isteyenlerin “DEPREM” yazarak 1866’ya 20 TL değerinde SMS gönderebileceği de kaydedildi.

"Yaraları birlikte saralım"

ATSO ve OSB Başkanı Ali Bahar, depremin oluşturduğu yıkım ve can kaybının her geçen dakika ağırlaştığını belirterek, bölgedeki depremzedelerin yaralarının sarılması gerektiğini kaydetti. Antalya oda ve borsalar olarak birlikte hareket ederek bölgenin acil ihtiyaçları için yardım kampanyası başlattıklarını belirten Bahar, herkesi kampanyaya katkı koymaya davet etti.

Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, Türkiye’nin deprem gerçeğiyle bir kere daha en ağır şekilde yüzleştiğini belirterek, felaketin yaralarının birlikte sarılabileceğini kaydetti. Çandır, bölgenin ihtiyaçları belirlenerek başlattıkları kampanyada toplanacak malzemelerin en kısa sürede depremzedelere ulaştırılacağını söyledi.