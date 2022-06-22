Antalya’da köprü ve büzleri yenileme, onarım çalışmaları

Antalya’nın Akseki ilçesinde yollarda kırılan ve deforme olan yağmur suyu büzleri onarılırken, Kumluca ilçesinde Hacıveliler Mahallesi’ndeki taşkına neden olan köprü yenilendi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri Akseki’de ağır geçen kış şartlarının yollarda oluşturduğu olumsuzlukları gidermek için çalışma başlattı. Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, sorumluluk alanında bulunan yollarda bakım-onarım çalışması yapıyor. Çalışmalar çerçevesinde yaşanan şiddetli yağışlar sonrası kırılan, deforme olan ve tıkanarak tarım arazilerine zarar veren yağmur suyu büzleri değiştiriliyor. Kırılan büzlerin yerine yenileri monte ediliyor.

İhtiyaca cevap veremeyen köprü yenilendi

Kumluca ilçesine bağlı Hacıveliler, Salur, Çayiçi, Yeni Kışla ve Karacaören Mahallerini ilçeye bağlayan yol üzerinde bulunan Hacıveliler köprüsü ise ihtiyaca cevap vermez hale geldiği için vatandaşların şikâyet konusuydu. Hacıveliler Mahallesi kavşağında, 5 mahalleyi ilçeye bağlayan köprünün ayaklı ve dar olması, Baysı deresi üzerinden gelen atıkların birikmesine ve taşkına neden oluyordu. Taşan yağmur suları portakal bahçelerine, seralara ve iş yerlerine zarar veriyordu. Konu Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in Kumluca ziyaretinde de gündeme gelmişti. Başkan Böcek’in talimatıyla, Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından eski köprü yıkılarak, yerine yenisi yapıldı. Yapılan çalışma ile yaşanan sorunlar ortadan kaldırıldı. Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, yapımı tamamlanan köprüyü ara vermeden sıcak asfalt ile kaplayarak, ulaşıma açtı.