Antalya’da KKTC’nin 38’inci kuruluş yıl dönümü kutlandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) 38’inci kuruluş yıl dönümü vesilesiyle KKTC Antalya Başkonsolosu Cem Topçu’nun katılımıyla Antalya’da Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk anıtına çelenk sunuldu, basın açıklaması gerçekleştirildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) kuruluşunun 38’inci yıl dönümü vesilesi ile Antalya Başkonsolosluğu himayelerinde Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk anıtına çelenk sunma töreni gerçekleştirildi. Törene KKTC Antalya Başkonsolosu Cem Topçu, ilçe kaymakamları, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, STK temsilcileri katıldı. Tören, Atatürk Anıtına çelenk konulması ile başladı. Törende KKTC Antalya Başkonsolosluğu, KKTC Turizm ve Çevre Bakanlığı Antalya Tanıtma Ofisi, Kıbrıs Türk Kültür Derneği Antalya Şubesi, Emekli Subaylar Derneği, Emekli Astsubaylar Derneği Antalya Şubesi, Doğu Akdeniz Üniversitesi temsilcisi, Yakın Doğu Üniversitesi temsilcisi, Lefke Avrupa Üniversitesi temsilcisi çelenkleri sunuldu. Saygı duruşu ile İstiklal Marşı’nın okunması ile bayraklar göndere çekildi. Günün anlam ve önemine dair şiiri Konyaaltı Akdeniz Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisi Umut Çetin okudu.