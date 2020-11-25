Antalya’da kış mevsimi trafik tedbirleri görüşüldü

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, İl Emniyet Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen ‘Kış Mevsimi Trafik Tedbirleri’ konulu toplantıya katıldı. Toplantıda, kış mevsiminde oluşan olumsuz hava koşulları nedeniyle meydana gelebilecek trafik kazalarını önlemek, vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla alınacak tedbirler görüşüldü.

Toplantıya Vali Ersin Yazıcı’nın yanı sıra, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Hacıarifoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanı Albay Sezai Özkurt, İl Sağlık Müdürü Dr. Ünal Hülür ve ilgili kurum yetkilileri katıldı.

Kış mevsimi ile ilgili alınması gereken önlemlerin katılımcılara anlatıldığı toplantıda, yerleşim yerlerinde alınacak trafik tedbirleri, yerleşim yeri dışında alınacak trafik tedbirleri, denetimde görevli personel ve ekip araçları konuşularak, değerlendirildi.

“Hazırlıkları değerlendirdik”

Kış mevsiminin olumsuz yöndeki etkilerinin azaltılması ve aksamaya meydan vermemek için en büyük görevin kurumlara düştüğünü belirten Vali Yazıcı, “Bu dönemde alınacak tedbirlerle alakalı ilgili kurum ve kuruluşlarımızla yapılan hazırlıkları gözden geçirmek ve koordinasyon hakkında fikir alışverişinde bulunmak üzere bir araya geldik. Yoğun kış döneminde bizim için en önemli unsurlardan birisi trafik güvenliğinin sağlanması" ifadelerini kullandı.

“Hızlı koordine olmalıyız”

2020 - 2021 yılı kış mevsiminin çetin geçmesi ihtimali göz önünde bulundurularak yağmur, kar yağışı, tipi, buzlanma ve sis hallerinde trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik alınması gereken tedbirler ve karla mücadelede kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonun sağlanması konuları masaya yatırıldı. Hava koşullarından dolayı olumsuzluklar meydana geldiğinde hiçbir kurumun sorumluluktan kaçmaması gerektiğini belirten Vali Yazıcı, “Antalya da kışın hava koşulları önemsediğimiz bir konu. Dünya şehri Antalya’mızda 2020 yılında saatlerce bir yolun kapalı kalmasını hiç kimseye açıklayamayız. Bu sebeple elimizdeki imkânları iyi kullanarak vatandaşlarımızı mağdur etmemeliyiz. İyi ve hızlı koordine olarak sorunları çözmeliyiz” şeklinde konuştu.

“Hepimiz millet için çalışıyoruz”

Antalya’nın özellikle iç kesimlerindeki ilçelerinde kış mevsiminde olumsuz hava şartlarından dolayı aksamalar olduğunu vurgulayan Vali Yazıcı, “Noktalarımız belli. Ekipmanlarımızla iyi koordine olup olumsuz şartlarda hızlı bir şekilde harekete geçerek yollarımızı açmalıyız. Kış mevsiminden dolayı bir olumsuzluk gerçekleştiğinde birimlerimiz sorumluluktan kaçmamalı. Biz devlet olarak yapmamız gereken işi hızlıca yerine getirmeliyiz. Hepimiz millet için çalışıyoruz. Asli görevimiz bu ilde yaşayan vatandaşlarımıza hizmet sunmak” dedi.

Konuşmasının sonunda pandemi dönemine değinen Vali Yazıcı, “Korona virüs halen aramızda. Tedbirleri mutlak suretle uygulamaya devam edelim. Hepinize sağlık ve başarı diliyorum” diye konuştu.