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Antalya’da kadınlar 26, erkekler 29 yaşında evleniyor
TÜİK verilerine göre 2022 yılında Türkiye’de ilk evlenme yaşı kadınlarda 25,6 erkeklerde de 28,2 olarak belirlenirken, bu rakam Antalya’da kadınlarda 26, erkeklerde ise 28,7 oldu.
ANTALYA 06.03.2023, 10:56
TÜİK verilerine göre 2022 yılında Türkiye’de ilk evlenme yaşı kadınlarda 25,6 erkeklerde de 28,2 olarak belirlenirken, bu rakam Antalya’da kadınlarda 26, erkeklerde ise 28,7 oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2022 ilk evlenme yaşına ilişkin ülke genelinde verileri paylaştı. Verilerde ülke nüfusunun yüzde 49,9’unu kadınlar, yüzde 50,1’ini erkeklerin oluşturduğu belirtilirken, ilk evlenme yaşı kadınlarda 25,6, erkeklerde ise 28,2 olarak belirtildi.
Antalya’da ortalama ilk evlenme yaşı kadınlarda 26, erkeklerde 28,7 oldu. Isparta’da kadınlarda 25,3, erkeklerde 28,1 olurken, Burdur’da da kadınlarda 24,8 erkeklerde 27,7 olarak belirlendi.