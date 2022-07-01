banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Japonya’da aşırı sıcaklar nedeniyle 17 kişi öldü
Japonya’da aşırı sıcaklar nedeniyle 17 kişi öldü
Bayram öncesi yolculara trafik kuralları ve emniyet kemeri uyarısı
Bayram öncesi yolculara trafik kuralları ve emniyet kemeri uyarısı
Ceviz reçelinin lezzet yolculuğu
Ceviz reçelinin lezzet yolculuğu
Çanakkale’de sardalyanın kilosu 120 lira oldu
Çanakkale’de sardalyanın kilosu 120 lira oldu

Antalya’da kaçak sigara operasyonu

Antalya’da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda 3 bin 450 paket elektronik sigara tütünü, 361 adet elektronik sigara ve 4 adet likit ele geç irildi.

ANTALYA 01.07.2022, 14:58
Antalya’da kaçak sigara operasyonu

Antalya’da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda 3 bin 450 paket elektronik sigara tütünü, 361 adet elektronik sigara ve 4 adet likit ele geç irildi.

Antalya’da KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçakçılık faaliyetlerine yönelik operasyonlar devam ediyor. Ekipler tarafından yapılan operasyonda 3 bin 450 paket elektronik sigara tütünü, 361 adeta elektronik sigara ve 4 adet likit, 121 paket tütün, 33 paket sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 5 şahsa adli işlem yapıldı.

Yorumlar (0)
27°
açık