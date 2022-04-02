Antalya’da kaçak makaron operasyonu

Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde KOM ekipleri tarafından bir adreste yapılan aramada 160 bin adet gümrük kaçağı boş makaron, 10 bin 800 adet içi tütünle doldurulmuş satışa hazır makaron, 76 kilogram kıyılmış tütün, 2 adet sigara doldurma makinesi ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında “5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu” çerçevesinde işlem yapıldı.