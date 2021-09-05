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Antalya’da jandarmadan toplu taşıma araçlarına denetim

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü trafik timlerince eğitim ve öğretim dönemi öncesi toplu taşıma araçlarında denetim yapıldı.

ANTALYA 05.09.2021, 17:37
Antalya’da jandarmadan toplu taşıma araçlarına denetim

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü trafik timlerince eğitim ve öğretim dönemi öncesi toplu taşıma araçlarında denetim yapıldı.

İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelge doğrultusunda özel denetimler planlayan ekipler, başta emniyet kemeri, kask, hız ve agresif sürücülerin denetimi olmak üzere toplu taşıma araçlarında denetimler yaptı. Özellikle yerli turistlerin dönüş yolculuğunun güvenli bir şekilde gerçekleşmesi için ana arterler üzerinde yoğun tedbirler alındı. 2-5 Eylül tarihleri arasında yapılan denetimlerde, 18 bin 500 sürücünün kontrolü yapılmış, kurallara uymayan 850 sürücüye toplamda 650 bin lira idari yaptırım para cezası uygulandı.

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