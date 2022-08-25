Antalya’da jandarmadan KADES bilgilendirmesi

Antalya’nın Serik ilçesinde, jandarma ekiplerince 78 kadına KADES bilgilendirmesi yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Serik İlçe Jandarma Komutanlığınca Gebiz ve Töngüşlü Mahallerinde, 5 milyon erkeğe eğitim verilmesi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planı çerçevesinde yapılan faaliyette 78 vatandaşa Kadın Acil Destek Uygulaması(KADES) ve Aile İçi Şiddetle Mücadele konularında bilgiler verildi. 78 adet broşür dağıtımı yapılırken, afişlerin ise mahalledeki 16 işletmenin görünür kısımlarına asıldığı bildirildi.