Antalya’da helikopter de dron destekli trafik denetimi

Antalya’da polis ekiplerince helikopter ve dron destekli gerçekleştirilen trafik denetlemelerinde kurallara uymayan sürücülere ceza kesildi.

Antalya’da trafik düzeninin ve güvenliğin sağlanması amacıyla gerçekleştirilen trafik denetimleri tüm hızıyla devam ediyor. Antalya İl Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince 30 Mayıs-6 Haziran tarihleri arasında farklı saatlerde havadan helikopter ve dron destekli emniyet kemeri, radar, yük ve yolcu taşımacılığı, kırmızı ışık denetimi, hatalı sollama gibi konularda denetim yapıldı. Trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacıyla denetim faaliyetlerinin etkin bir şekilde devam edeceği belirtilen açıklamada özellikle sürücülerde denetim duygusunun üst düzeyde tutulmasının hedeflendiği belirtildi.

Antalya’nın birçok noktasında geniş şekilde gerçekleştirilen trafik denetlemelerinde eksiği görülen araç ve sürücülerine cezai işlem uygulanırken, sürücüler trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıldı. Müdürlükten yapılan açıklamada havadan helikopter ve dron ile yapılan denetimler haricinde, şehirlerarası yolcu otobüslerine yönelik denetimlerin de devam ettiği bilgisi verildi.

Cezalar uygulandı, eğitimler verildi

Gerçekleştirilen denetimler sonucu; helikopter-dron denetiminde 548 sürücüye trafik idari para cezası uygulanırken, Yaşam Tüneli Eğitim Çadırı’nda 35 araç ve 270 yolcu olmak üzere toplam 335 yol kullanıcısına eğitim verildi. Yük taşıyan araç denetimi çerçevesinde 2 bin 244 araç denetlenirken, 224 sürücüye idari para cezası uygulandı. Alkol ve uyuşturucu madde denetimi bağlamında bin 254 araç denetlenerek 76 sürücüye trafik idari para cezası uygulandı. Radarla hız denetimi bünyesinde ise 334 araç denetlendi, 334 sürücüye trafik idari para cezası uygulandı.

Antalya’da trafik ekiplerince trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacıyla denetimlerin yoğun şekilde devam edeceği öğrenildi.