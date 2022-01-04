Antalya’da havadan ve karadan trafik denetiminde bin 117 sürücüye ceza

Antalya’da polis ekipleri, 27 Aralık-3 Ocak tarihleri arasında havadan ve karadan denetimler gerçekleştirdi. Denetimler kapsamında toplamda bin 117 sürücüye idari para cezası uygulandı.

Polis ekipleri tarafından trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacıyla, otoyollarda ve şehirler arası karayollarında ihlallerin önlenmesine yönelik olarak Antalya Karayolları üzerinde 27 Aralık 2021- 03 Ocak 2022 tarihleri arasında havadan denetim ve özel denetimler gerçekleştirildi. Bu kapsamda, yılbaşı tedbirleri denetiminde 7 bin 335 araç denetlendi, 900 sürücüye idari para cezası uygulandı. Agresif Sürücü Davranışları Denetimi’nde 2 bin 340 araç denetlenerek 217 sürücüye trafik idari para cezası uygulandı.

Öte yandan, Yaşam Tüneli Eğitim Çadırı’nda 70 araç ve 320 yolcu olmak üzere toplam 390 yol kullanıcısına eğitim verildi.