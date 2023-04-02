Antalya’da halinde domatesin miktarı arttı, fiyatı düştü

Mart ayı Antalya Halleri Domates, Sebze ve Meyve Endeksi açıklandı. Domates miktar endeksi aylık yüzde 78.91 artarken, fiyat endeksi yüzde 29.48 azaldı. Sebze miktar endeksi aylık 35.55 arttı, fiyat endeksi yüzde 18.93 azaldı, Meyve miktar endeksi aylık yüzde 8.24 azaldı, fiyat endeksi yüzde ise 3.55 arttı.

Antalya Ticaret Borsası(ATB), Mart ayı Antalya Halleri Domates, Sebze ve Meyve Endeksini açıkladı. Antalya hallerinde işlem gören domates, sebze ve meyvelerin işlem miktar ve fiyatlarıyla ilgili endeks değerleri, 2023 Mart ayında bir önceki aya göre ve geçen yılın aynı ayına göre değişim gösterdi. Mart ayı endeksleri miktarda bir önceki aya göre (aylık) domateste yüzde 78.91, sebzede yüzde 35.55 artarken, meyvede ise yüzde 8.24 azaldı. Miktar endeksleri geçen yılın aynı ayına göre (yıllık) domateste, yüzde 14.93, sebzede yüzde 5.78 artış gösterirken, meyvede ise yüzde 20.97 oranında azaldı. Mart ayında endekslerdeki yıllık değişimler, miktarda domates ve sebze için son 8 yılın ortalamasının üstünde, meyve için ise son 8 yılın ortalama altında gerçekleşti. Yıllık fiyat endekslerindeki değişimler ise meyve için 8 yılın rekoru olurken, domates ve sebze için son 8 yılın ortalamalarında gerçekleşti.

Mart ayında domates fiyat endeksindeki yıllık değişim yüzde 11.28 oldu. Miktardaki yüzde 14.93’lük artış, fiyattaki bu ılımlı artışın temel nedenlerinden biri oldu. Sebze fiyat endeksindeki yıllık değişim yüzde 36.87 olarak yansırken, sebzenin yıllık miktar endeksinin yüzde 5.78 artması ortalama fiyat artışında önemli rol oynadı.

Meyve fiyat endeksindeki yıllık değişim yüzde 81.74 ile rekor düzeyde gerçekleşti. Meyvedeki yıllık işlem miktar azalışının yüzde 20.97 olması bu artışta önemli rol oynadı. Mart ayında miktar ve fiyat endekslerindeki aylık değişimler, domates için son 5 yılın miktarda en yüksek artışı ve fiyatta ise en düşük ikinci değeri olarak yansıdı.

Bir önceki aya göre (aylık) domates işlem miktar endeksi Mart ayında yüzde 78.91’lik artış göstermesine karşılık işlem fiyat endeksi aylık yüzde 29.48 düştü. Bir önceki aya göre (aylık) sebze işlem miktar endeksi, Mart ayında yüzde 35.55’lik artış gösterirken, işlem fiyat endeksi ise aylık yüzde 18.93 azaldı. Son 5 yılın Mart ayları dikkate alındığında, sebze miktar endeksi aylık rekor civarında artarken fiyat endeksi ise rekor düşüş gösterdi.

Bir önceki aya göre (aylık) meyve işlem miktar endeksi, Mart ayında yüzde 8.24 azalırken, işlem fiyat endeksi yüzde 3.55 arttı. Son 5 yılın Mart ayları dikkate alındığında aylık değişimler, meyve miktarda rekor düşüş ve fiyat endeksinde ise ortalama düzeyde artış olarak gerçekleşti.