Antalya’da ’Güvenli okul çevreleri ve servis araçları denetim uygulaması’ yapıldı

Antalya il genelinde eğitim kurumları/okulların yakın çevresinde faaliyet gösteren umuma açık yerleri çerçeveleyen ’Çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik okul çevreleri denetim uygulaması’ yapıldı. Toplamda 395 şahıs incelenirken, 243 mekan denetlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, Asayiş, Çocuk, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Siber Suçlarla Mücadele, Güvenlik, Trafik Denetleme Şube Müdürlükleri ve İlçe Emniyet Müdürlüklerine bağlı birimlerden 114 ekip ve 259 personelin katılımı ile gerçekleştirilen uygulamada; 177 okul çevresinde, 23 internet salonu, 10 oyun salonu, 33 kahvehane, 1 nargile salonu, 19 kafe, 20 market/büfe, 4 içkili yer, 17 tekel bayi, 10 iddia ve ganyan bayi, 12 umuma açık yer, 25 metruk bina, 69 park ve bahçeler denetlendi.

Uygulamada bin 395 şahıs incelenirken, 4 şahsın arandığı tespit edildi. 391 araç denetlenirken ise 13 araca idari yaptırım uygulandı.