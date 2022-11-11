Antalya’da geceyi meşaleler aydınlattı

Antalya’da Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 84’üncü yıl dönümünde Muratpaşa Belediyesi, Ata’ya Saygı Yürüyüşü düzenledi.

Muratpaşa Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 84’üncü yıl dönümünde akşam Ata’ya Saygı Yürüyüşü düzenledi. Muratpaşa Atatürk Kent Meydanı’ndan Prof. Dr. Erdal İnönü Kent Parkı’na uzanan yaklaşık 4 kilometrelik yürüyüşe binlerce kişi katıldı. Yürüyüşe Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal da eşi Ümran Uysal’la birlikte katıldı. Siyasi partiler ve çok sayıda sivil toplum kuruluşundan temsilciler de yürüyüşte yer aldı. Meşaleler geceyi aydınlatırken, güzergahtaki evler de ışıklarını yakıp söndürerek yürüyüşe destek verdi.

Yürüyüşün sona erdiği Prof. Dr. Erdal İnönü Kent Parkı’nda bir konuşma yapan Başkan Uysal, 10 Kasım’ın bir matem değil anma ve anlama günü olduğunu söyledi. Her 10 Kasım’da, milli bayramlarda hissettikleri duyguların basit bir fanatizm, hayranlık ya da basit bir şahsi fetişizm olmadığının altını çizen Başkan Uysal, şöyle konuştu:

“Bizim Atatürk sevgimiz, tutkumuz Türkiye’mizin geleceğine duyduğumuz inançtır. Çocuklarımızın aydınlık geleceğiyle ilgili umudumuz ve tutkumuzdur. Ülkemizin dört bir tarafında insanların ortak yaşamlarına, barışçı, aydınlık, güzel yaşamlarına duyduğumuz inanç olduğunu anlayamıyorlar. Bilime, aydınlığa, demokratik, müreffeh, zenginleşmiş, geleceğimize hissettiğimiz tutku olduğunu anlamıyorlar.”

Başkan Uysal’ın konuşmasının ardından etkinlik Muratpaşa Belediyesi Gitar Orkestrası’nın Atatürk’ün sevdiği şarkılardan oluşan konseriyle sona erdi.