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Antalya’da evde kaçak kazı yapan şüpheliler yakalandı

Antalya’nın Elmalı ilçesinde bir evde kaçak kazı yaptıkları tespit edilen 4 şahıs jandarma ekiplerince yakalanırken, kazı yapmada kullanılan malzemeler ele geçirildi.

ANTALYA 18.07.2022, 12:22
Antalya’da evde kaçak kazı yapan şüpheliler yakalandı

Antalya’nın Elmalı ilçesinde bir evde kaçak kazı yaptıkları tespit edilen 4 şahıs jandarma ekiplerince yakalanırken, kazı yapmada kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Armutlu Mahallesi’nde ev içerisinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı alınması üzerine jandarma ekiplerince Antalya Elmalı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatıldı. Yapılan kontrolde C.Y., Ş.Y., Y.T. ve F.Y. isimli şahıslar yakalandı. Şüpheli şahıslar ile birlikte olay yerinde; 1 adet kazma, 2 adet kürek, 3 adet çapa, 1 adet keser, 1 adet demir kazık, 1 adet elektrikli testere, 1 adet 5’li priz, 1 adet bıçak, 1 adet kablo parçası, 3 poşet toz numunesi ele geçirildi.

Yakalanan şahıslar hakkında 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa muhalefetten işlem yapıldı.

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