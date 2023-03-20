Antalya’da en güzel bahçe, balkon ve teras yarışması başlıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 6’ncısı düzenlenecek olan En Güzel Bahçe, Balkon ve Teras Yarışması’na başvurular 3 Nisan Pazartesi günü başlıyor. “Çevremizi Birlikte Güzelleştiriyoruz” sloganıyla düzenlenecek yarışmada son başvuru tarihi 18 Mayıs 2023.

Antalya’da yeşil dokunun, vatandaşların çevreye olan ilgisinin ve çevre bilincinin arttırılması, çevreyi güzelleştirmek, görsel kalitesi yüksek kentsel mekânlar oluşturmak, toplumun çiçek ve diğer süs bitkilerine olan ilgisini arttırmak, sürdürülebilir yeşille bütünleşmiş yaşam alanları oluşturmak ve iklimsel değişimlerden kaynaklı su sıkıntısına dikkat çekmek amacıyla düzenlenen 6’ncı En Güzel Bahçe, Balkon ve Teras Yarışması Muratpaşa, Kepez, Konyaaltı, Döşemealtı ve Aksu ilçelerini kapsıyor. Yarışma başvuruları, 3 Nisan - 18 Mayıs tarihleri arasında Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne elden teslim ya da web sayfası üzerinden yapılacak.

9 kategoride 198 bin TL ödül

6’ncı En Güzel Bahçe, Balkon ve Teras Yarışması’nda en güzel balkon (açık balkon, kapalı balkon), en güzel bahçe (konut bahçesi, apartman bahçesi, site bahçesi, iş yeri bahçesi, hobi bahçesi, kurakçıl peyzaj uygulama bahçesi) ve en güzel teras olmak üzere toplam 9 kategoride ödül verilecek. Her kategorinin birincilerine 10 bin TL, ikincilerine 7 bin TL ve üçüncülerine 5 bin TL olmak üzere toplam 198 bin TL para ödülü dağıtılacak.

Sonuçlar 5 Haziran’da açıklanacak

Yarışmanın seçici kurulu bu yıl Antalya Büyükşehir Belediyesi, Akdeniz Üniversitesi, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası, Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Antalya Esnaf ve Sanatkârlar Odası, Antalya Kent Konseyi, Antalya Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği ve ANTEPE İnşaat ve Ticaret A.Ş temsilcilerinden oluşuyor. Seçici Kurulun 22 Mayıs - 2 Haziran tarihleri arasında yapacağı değerlendirmenin ardından 5 Haziran’da sonuçlar açıklanacak ve Haziran ayı içerisinde yapılacak törenle ödüller sahiplerini bulacak. Yarışma ile ilgili detaylı bilgi Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin web sayfasından (bahcebalkonyarismasi.antalya.bel.tr) temin edilebilir.